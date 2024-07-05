Саммит ШОС еще больше поднял авторитет Токаева. В гибель Садыкова не верят. Нет грантов и медиков. Народ вложил в колдунов 40 млн тенге

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы полны репортажей о саммите – глобальном событии для Казахстана, которое поднимает страну на совершено новую ступень. Грандиозный салют в Ботаническом саду Астаны, прекрасный концерт для высоких гостей, 9-бальные пробки и заоблачные цены на такси и гостиницы – жизни астанчан в эти дни особое внимание каналов. Цены на размещение в люксовых отелях Астаны выросли в 10 раз в дни саммита ШОС, сообщают авторы. В The St.Regis Astana, например, за одну ночь нужно заплатить 1,3 млн тенге, а стоимость однодневного пребывания в гостинице Hilton Astana – 415 884 тенге. Саммит важен тем, что на нем будет обсуждаться создание в рамках ШОС Центра противодействия вызовам и угрозам со стороны организованной преступности и в сфере информационной безопасности, сообщают Telegram и Youtube-каналы.

Фото/smi24.kz

«Не секрет, что Казахстан стал целью киберпрестуников из США и Украины. Члены ШОС также активно сотрудничают в сфере безопасности в Евразии против терроризма, сепаратизма и экстремизма», — повышают политический уровень населения телеграмеры.

Вопрос изменения дизайна герба Казахстана сняли с повестки дня – распространили сообщение минкультуры ТГ.

Резонанс вызвала новость о том, что 38 лекарств, которые выдавали льготно для амбулаторного лечения, теперь пациенты получить бесплатно не смогут. Это проект Минздрава.

Но настоящая головная боль сейчас у алматинцев — в южной столице побили рекорд по загрязнению воздуха за три года. За 2023 году предприятия выбросили в атмосферу южного мегаполиса 44 тысяч тонн загрязняющих веществ. Ситуация не меняется и в этом году.

У сельчан новые тревоги. В трех районах Атырауской области укусам каракуртов подверглись почти 400 верблюдов 63 из них погибло. Увеличение численности ядовитых насекомых зафиксировано на песчаных участках Индерского, Исатайского и Курмангазинского районов. Сотни голов скота погибло и в результате схода селя в Жамбылской области.

Все обсуждают и подземный тоннель, который обнаружили на границе Казахстана и Узбекистана. Его длина — 310 метров. Предположительно, его использовали члены ОПГ для нелегальной перевозки лекарств, передают авторы.

Фото/kursiv.media

Между тем, месячное ослабление тенге бьет антирекорды. На 1 июля официальный курс доллара составил 471,46 тенге, увеличившись к 1 июня на 5,4%, или 24,21 тенге. Это сильнейший месячный скачок более чем за два года, каналы ссылаются на данные НБ РК.

Саммит надежды

Selteyev’s View – 27 49 подписчиков на этой неделе

Авторитет и доверие к Казахстану и его Президенту растет, пишет политолог Уразгали Сельтеев, давая оценку астанинскому саммиту ШОС.

«Саммит можно уверенно считать крупнейшим политическим мероприятием мирового уровня за всю историю Казахстана. Он проводится слаженно, без суеты и больших затрат. Этот саммит ШОС затмил саммит ОБСЕ 2010 года, который тогда носил больше имиджевый характер. Сейчас же принимаются конкретные решения и будут достигнуты реальные договорённости с долгосрочным эффектом», — пишет автор канала.

Политолог отмечает, что формат «ШОС+» позволил Астане собрать большое количество ключевых политических лидеров планеты, а это «является очевидным достижением нашего МИДа, Правительства и Администрации Президента».

«…Высокое доверие к Казахстану как активному субъекту международных отношений – это доверие к Касым-Жомарту Токаеву, прежде всего», — подчеркивает эксперт.

Автор ТГ также не оставил без внимания участие в саммите Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, назвав его приезд важным и показательным т.к. гость открыто заявил «о прямой поддержке со стороны ООН всех инициатив и усилий Казахстана в решении глобальных вопросов безопасности и экономической кооперации».

Политолог особо обращает внимание на то, что Казахстан, «в условиях возрастающей геополитической напряженности всегда стремится организовать максимально широкий диалог, и продолжает призывать всех неукоснительно соблюдать принципы международного права и отказ от конфронтационных подходов».

В гибель Садыкова не верят

Нурсултанский соловей — 56 758 подписчиков на этой неделе

Анонимный Telegram-канал «наехал» на казахстанские СМИ, обвинив их в непрофессионализме и …лени. То, как казахстанскому обывателю преподносят убийство автора YouTube-канала «БАСЕ» Айдоса Садыкова, получившего политическое убежище на Украине, «создает почву для подозрений в мистификации», пишут авторы ТГ. Нет даже попыток расследования – одни перепечатки.

«Предложено две взаимоисключающие себя версии. Первая — речь идет о провокации официальных украинских властей, совершённой в отношении властей Казахстана после того, как казахстанские власти, отказались участвовать в глобальном саммите мира, прошедшем в Швейцарии. Вторая — это намеренное убийство, совершенное по политическим мотивами от имени государства Казахстан, ответственность за которое несут казахстанских власти», — перечисляет ТГ.

Телеграмеры пишут, что много вопросов остаются без ответа.

«Ни его смерть, о которой сообщила его супруга, ни само покушение на него, совершенное более двух недель назад, о котором также сообщила его супруга Наталья, никак документально не подтверждены. До сих пор не опубликовано свидетельство о смерти, содержащее в себе медицинское заключение не только о точном времени, когда наступила смерть, но и официально задокументированную причину», — подчеркивают авторы.

У ТГ вызывает сомнение сам факт покушения на жизнь, о котором также из объявления на сайте Генпрокуратуры Украины, «без принятых в таких случаях сопровождающих доказательств самого факта совершения преступления».

Авторы канала обращают внимание на то, что после громких заказных убийств, произошедших в Киеве — это убийство журналиста Олеся Бузины в 2008 году, убийство журналиста Павла Шеремета в 2014 году, убийство политического активиста и экс-депутата российской Государственной Думы Дениса Вороненкова 2017 году, «доказательств факта преступлений в виде видеозаписей с камер наружного наблюдения, фотографий, сделанных непосредственно на месте преступления, было в избытке, и они публиковались украинскими СМИ без ссылок на тайну проводимого следствия». А сейчас нет ничего, кроме неподтвержденных заявлений, а это дает почву для подозрений в мистификации». Хотя…

«… факт задержания Жаканбаева в Казахстане — единственное доказательство того, что факт покушения и факт участия граждан Казахстана в наружном наблюдении за семьей Садыковых, скорее всего, имел место. Иначе у казахстанских органов не было бы оснований для задержания Жаканбаева», — в частности уточняют телеграмеры.

Канал сообщает любопытную информацию: с середины 90-ых годов в РК функционирует «черный рынок» криминальных услуг и в нем, напрямую, задействованы действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов, выступающие в роли «исполнителей». А также представители политической и бизнес-элиты Казахстана и других сопредельных государств, выступающие в роли «заказчиков», той или иной преступной деятельности.

С одной стороны, теоретически, это «секрет Полишинеля», с другой – никто об этом открыто не пишет.

Авторы ТГ вспомнили участие сотрудников антитеррористического спецподразделения «Арыстан» КНБ РК в похищении Алтынбека Сарсенбаева и его помощников в 2006 году. Тогда сотрудники КНБ Казахстана похитили и передали их некоему Рустаму Ибрагимову, который впоследствии казнил их. Сейчас он отбывает пожизненное заключение.

«В ходе следствия, бойцы «Арыстана» признали, что неоднократно участвовали в подобной «заказной деятельности», но до этого речь шла только о рэкете и нанесении тяжких телесных повреждений», — пишет ТГ, уточняя, что спецподразделение расформировали, а на его базе создали подразделение «А», в причастности к которому и подозревают одного из исполнителей предполагаемого покушения — Мейрама Каратаева.

Авторы также замечают, что ежегодно в казахстанских судах разбираются случаи участия действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов в различных организованных группах, и оно «чаще всего заключается в незаконном сборе информации, слежке, силовых акциях, рейдерских захватах, похищениях и пытках людей».

«Нанять бывших или даже действующих сотрудников правоохранительных органов Казахстана все еще возможно… но это под силу только очень влиятельным лицам из числа политической и бизнес-элиты Казахстана, которые помимо денег могут пообещать еще и защиту от уголовного преследования в будущем, благодаря своим связям в правоохранительных органах», — завершают свою версию авторы анонимного ТГ.

Здравоохранение на грани

Всемирное шежіре – 19 856 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал пишет о подготовке медицинских кадров. Поводом «копнуть» болезненную тему стало выступление сенатора Нурии Ниязовой, которая во время поездки в Алматы и встреч с избирателями, выяснила — в крупнейшем национальном медуниверситете им. Асфендиярова по бакалавриату 70% студентов учатся на платной основе по программе общей медицины.

«А это, на секундочку, по прайсу университета, от 1,2 млн тенге в год. Для абитуриентов 2024-го года стоимость обучения еще выше. Надо полагать, что не во всех семьях студентов-медиков есть возможность несколько лет тянуть такую «золотую» лямку. Процент недоучившихся платников будет в любом случае. При этом на технологии фармпроизводства число платников только 4%», — приводят данные депутата ТГ.

Получается, министерство науки и высшего образования выделяет больше грантов на технологию фармпроизводства, чем министерство здравоохранения по специальности общая медицина, цитируют далее депутата авторы канала.

«В 2023 году на специальность «общая медицина» выделено всего 250 грантов, а ведь по данной специальности обучаются все будущие врачи общей практики, все узкопрофильные специалисты, травматологи, нейрососудистые хирурги, офтальмологи, онкологи, акушергинекологи, кардиологи, то есть все специальности, по которым сейчас большой дефицит врачей в регионах», — возмущена Ниязова.

В прошлом году по педиатрии — а это направление, где особо остро испытывают нехватку врачей, было только 109 грантов, приводят статистику авторы ТГ.

«Общий дефицит медкадров в Казахстане ежегодно составляет 3,5-4 тысячи человек, но в общем объеме выделяемых грантов такого количества на медицину не отводится уже очень давно. При этом каждый 8-й врач и каждый 11-й медработник среднего звена — пенсионного возраста. Стоит им уйти на заслуженный отдых и здравоохранение «ляжет»», — предупреждают авторы.

Учиться в «меде» — это выгодная инвестиция. Медицина давно стала прибыльным бизнесом и останавливать эту тенденцию никто не собирается, пишут телеграмеры. Они сомневаются, что запрос депутата Ниязовой что-то решит. Разве что «КазНМУ им. Асфендиярова получит больше грантов и больше финансирования и, следовательно, больше административного ресурса».

«…тем более его ректор Марат Шоранов, человек удивительной удачи. В ковидном 2020-м, будучи зампредом Фонда соцмедстрахования, он умудрился уйти в Минздрав на фоне скандала с главой ФСМС Айбатыром Жумагуловым, которого просил убрать лично Токаев. В том году, когда лихорадило всю нашу медицину, он стал первым вице-министром здравоохранения. А потом разумно ушел на пост ректора. Так что у нашей медицины хорошее и денежное будущее. А заплатят за него пациенты», — завершают телеграмеры.

К чему бы это?

Nege.kz – 4 354 подписчика на этой неделе

Решение четы Кулибаевых отказаться от дивидендов холдинга «Алмэкс» за 2023 год «вызывает интерес в деловых кругах, поскольку оно может указывать на возможные стратегические изменения или реинвестирование в развитие бизнеса», пишут авторы ТГ.

Телеграмеры поясняют, что Тимур и Динара Кулибаевы — единственные акционеры холдинга «Алмэкс». Точная сумма невыплаченных дивидендов пока неизвестна — холдинг еще не опубликовал свою годовую финансовую отчетность за текущий год, уточняет ТГ.

Но для справки, авторы сообщают, что в 2022 году «Алмэкс» выплатил почти 89 млрд тенге в виде дивидендов.

«Холдинг «Алмэкс» владеет значительными долями в крупных казахстанских финансовых институтах, включая 56,39% АО «Народный Банк Казахстана» и 40% АО «Altyn Bank», а также другими активами», — пишет ТГ.

Авторы замечают, что в деловых кругах ждут как будут развиваться события дальше. А акционеры и аналитики ожидают публикации финансовых результатов компании — чтобы понять полную картину произошедшего.

«Чета Кулибаевых продолжает оказывать значительное влияние на финансовый сектор Казахстана через свои многочисленные активы и инвестиции», — отмечают телеграмеры.

Свят, свят, свят…

DATA HUB – 9 245 подписчиков на этой неделе

В Таджикистане колдунов и гадалок будут отправлять в колонии на срок до 2 лет. А в Казахстане темный потусторонний мир сейчас в большом тренде. Как сообщает ТГ, оборот оккультного рынка в прошлом году достиг 39,1 млн тенге. Например, миллион эзотерикам оплатила организация, а услуги им оказали в селе Атырауской области.

И это показатели только тех колдунов и гадалок, кто официально зарегистрировал ИП, пишут авторы со ссылкой на Первое кредитное Бюро. Об объемах теневого рынка можно только догадываться. Но очевидно, что шаманы и другие эзотерики зарабатывают гораздо больше, отмечают авторы ТГ. А самое большое количество астрологов (официальных) «приземлились» в Астане.

«На столицу приходится целых 25,3 млн тенге. … Подобных услуг там не фиксировали с 2019 года.», — уточняет ТГ.

Как долго казахстанцы будут верить в мистику и тратить на колдунов и гадалок десятки миллионов тенге, неизвестно. Кстати, по данным канала, кроме астрологов и гадателей, в статистике есть еще эзотерическая категория — экстрасенсы. В 2023 году они имели официальную выручку лишь в 426 тыс. тенге.

У кого-то ус отклеился

Компромат Центральная Азия – 2 611 подписчиков на этой неделе

В Telegram-каналах буквально разгромили посольство США за доклад о правах человека в Казахстане, пишут авторы ТГ.

«Новая порция критики в адрес властей РК была официально изложена в виде доклада на сайте посольства США. Но конкретный автор доклада не указан — дипломаты ссылаются на источники «заслуживающие доверия»», — цитируют они ТГ «KZ Insider».

Телеграмеры приводят данные Telegram-канала «Union Turan», где говорится, что заявленные в докладе «претензии» к Казахстану — это «стандартный набор для всех неугодных США режимов».

«Авторы доклада седлают любимого коня в виде репрессий по отношению к некоторым лицам, ограничению свободы СМИ, выражающейся в арестах журналистов, цензуры интернета и т.д», — уточняет ТГ.

Отдельной линией в докладе пролегает мысль о том, что народ Казахстана не способен «мирно сменить Правительство, путём проведения свободных и справедливых выборов». Такие выводы американских специалистов сомнительны, считают обозреватели.

«Всегда поражались умением исследователей делать «серьёзные» выводы, опираясь на воображаемые источники», — авторы цитируют канал «Азиатский Экспресс».

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