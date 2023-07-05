Зачем Минздрав занялся изгнанием бесов, почему нам нужны три АЭС, и кто решил выпускать в РК наркотики в промышленных масштабах?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Думали передохнем? Ага! Страна опять в форс-мажоре. ПНХЗ на ремонте, аварии на АНПЗ и МАЭК, остановка месторождений в Атырау. Речь идет о закупе топлива у России — докатились! МИД разводит «мосты» с обманутыми казахстанскими паломниками в Мекку. Подумать только — более 300 наших граждан пребыли туда на хадж по туристической визе, которая не разрешает прохождение хаджа! Часть казахстанцев в результате оказалась в полицейском участке города Джидда. А кто вернулся, ищут ту турфирму, но там комментариев давать не хотят. Дети и стадо коров попали под колеса автомобиля в Карагандинской области на трассе Ботакара – Доскей. Рулила авто глава районного филиала партии Amanat. Новые пожары в Абайской области напоминают – не расслабляться.

Ох, жара, и мысли плавятся, но не у наших телеграмеров — пульс держат и на международных новостях. Пригожин запустил процесс, а Франция словила? Telegram и YouTube-каналы прикованы к жестокому бунту иммигрантов, который повергает всех в шок. А американские законодатели заявляют: социальная сеть – это инструмент шпионской деятельности Китая.

Но своих забот хватает. Жена экс-министра культуры Мухамедиулы дала адвокату 460 000 долларов США для взяток судьям, сама об этом сообщила в полицию и оказалась под следствием. Телеграмеры обсуждают санкции Зеленского против двух казахстанских компаний.

Есть и хорошее: Казахстан занял 76 место в Глобальном индексе миролюбия (Global Peace Index). Экс-министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев назначен послом в России. В Казахстане принят комплексный план борьбы с наркоманией и наркобизнесом до 2025 года. Оцените: подобных планов не строили с 2016 года.

И из «космоса»: рыночная цена биткоина на 2 июля составила $ 30 530,7, а эфириума — $ 1 918,03. Телеграмеры расскажут сколько стоят остальные криптовалюты и какая у них капитализация. Умные какие!

В темном, темном лесу…

Фонд-Бюро расследований коррупции (ФБРК) – 15 552 (-1883) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@fund_anticorr

Telegram-канал журналистских расследований о коррупции рассказывает как в Аккольском районе Акмолинской области государству вернули 118,9 га лесов. История необычная. Откуда, думаете, вернули? Огромная территория леса была в долгосрочном пользовании у частников. Необходима ревизия лесного фонда, заявляют авторы ТГ.

«…Схема, когда частники получают территорию лесного фонда и в последствии меняют ее назначение по-прежнему актуальна. Например, лесные массивы, выведенные из лесного фонда и находящиеся на землях сельхозназначения, постоянно находятся под угрозой неконтролируемой вырубки, так как уже не охраняются государством», — разъясняет ТГ.

У каждого счастья своя пошлина, размышляет редакция ФБРК. Телеграмеры провели расследование: кто и на каких условиях тренирует волейболистов в Атырау.

«С Запада страны ниточка привела на Восток, а вернее, на таможенный пост «Хоргос».

Как выяснилось, руководил волейбольным клубом самый безупречный сотрудник казахстанской таможни. Правда, в последствии попавший под уголовное дело по подозрению в контрабанде», — авторы объяснят при чем тут волейбол.

Основатель ФБРК Кирилл Павлов досконально разобрал ситуацию по пожарам в лесах области Абай с учетом опыта предыдущих ЧС – стоит почитать.

«Редакция пролила свет на историю, в которой прилетевшему из Актау в Астану мальчику с тяжёлой формой онкологии столичная служба Скорой помощи оказывала платную услугу по транспортировке из аэропорта», — ТГ возмущен поступком медиков и сообщает как на такую правду отреагировали чиновники от медицины.

Разбирательства так закрутились, что столичная станция Скорой помощи подала иск в суд на департамент медконтроля минздрава, который дал ТГ пояснение: согласно закону, несовершеннолетний пациент должен был транспортироваться бесплатно. Заседание суда запланировано на 10 июля.

«…стало понятно, что мы наступили кому-то на больную мозоль», — пишет ТГ.

Расследования и новости, которые предлагает ТГ поучительны. Что скажете на то, что коррупционный спрут охватывает детские сады. 38 млн тенге «увела» бухгалтер государственного детсада области Жетысу. Деньги в кассе искали прокуроры. По их версии хищения происходили по банальной схеме — женщина установила себе повышенную зарплату.

А вам «кол»!

Данияр Ашимбаев 7 456 (+1) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@dashimbayev

Причиной остановки АНПЗ и ряда нефтяных месторождений является авария на МАЭК.

Авария на МАЭКе является причиной сомнительных финансово-коммерческих экспериментов в течении нескольких десятилетий. Комбинат сменил много владельцев (сейчас он в ведении акимата), но проблемы только копились, комментирует политолог форс-мажор страны.

«Собственно говоря, если бы он работал как АЭС (а старый реактор можно было заменить ещё в 90-е), то таких проблем с энергодефицитом и питьевой водой в регионе не возникало бы. Но Астану нагнули американцы, которых реактор БН сильно нервировал…

И пошли скандалы и конфликты. Кстати, нынешнее дело Стати, по которому страна несёт огромные потери и, кажется, совсем проигрывает, тоже связано с МАЭКом. Молдаване не захотели поставлять на него газ по «социальной цене», а остальные поставщики слились.

В общем, как обычно, одна ошибка приводит ко второй, вторая — у третьей и так до бесконечности», — пишет телеграмер.

Автор ТГ рекомендует прочитать: АФМ распространил вчера предупреждение гражданам о распространения наркотиков бесконтактным способом.

https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/583405?lang=ru

Ну, а пока все проваливались в последние события, телеграмер обнаружил, что изменился рейтинг важности работы чиновников со СМИ и обществом. Правительство внесло изменения в «План действий по реализации Концепции развития государственного управления в РК до 2030 года», принятый два года назад.

«Количество проектов по категории «Оперативное реагирование на поступающие запросы СМИ, НПО и населения» снижается с 3 до 1, а «Обеспечение открытости информации и проактивности деятельности государственных органов, квазигосударственного сектора» – с 4 до 1»,- отмечает политолог.

Телеграмер обращает внимание — из Плана исключены пункты: «Повышение доступности открытых данных, содержащихся в информационных системах госорганов, квазигосударственного сектора» и «Совершенствование процесса принятия управленческих решений в государственном секторе в части учета общественного мнения и участия экспертного сообщества».

К чему ведут эти поправки, догадаться не сложно и рассуждения по теме интересны, но тут от комментариев эксперт воздержался.

Итоги подводит Ашимбаев в завершившемся насыщенным событиями полугодии: выборы в сенат, мажилис и маслихаты по новой модели, нижняя палата серьёзно обновилась и активно приступила к работе.

«Если оставить в стороне ура-патриотическую шелуху, то старые и новые депутаты показали себя неплохо. Было переназначено Правительство с небольшими изменениями. Впрочем, оно уже успело потерять двух человек из-за известных ЧП. Эффективность работы кабинета достаточно невысокая, отдельные вице-премьеры и министры, на мой взгляд, с обязанностями справляются, но в целом эксперты недавно выставили Правительству «единицу», а Высшая аудиторская палата в своём отчете традиционно утопила остатки репутации кабмина», — пишет автор ТГ.

И в экономике особо не отмечается динамики, пишет политолог: «…правительство пытается снизить инфляцию вдвое, при этом подняв тарифы и цены на ГСМ. С такой задачей может помочь только опыт премьера-статистика».

Приоритетом остаётся логистика, на которую брошены кадровые, финансовые и дипломатические ресурсы.

«Население уже перестало воспринимать увязку проблем с политикой предшествующей элиты и внешними причинами. Всем хочется позитивной повестки и экономических успехов, но с ними пока напряжёнка….», — рассуждает эксперт.

Ссылочка на текст: https://turanpress.kz/politika-i-vlast/7814-itogi-polugodija-ot-danijara-ashimbaeva.html

Кто наиболее эффективный в высшем политическом руководстве, в АП, Парламенте и Правительстве, силовом блоке, среди акимов и в квазегоссекторе? – в ленте канала найдете их имена.

Главное не промахнуться!

EImedia – 2 675 (+3) подписчика на этой неделе и 129 тыс. подписчиков в YouTube-канале.

https://web.telegram.org/k/#@elmedia_kz

Оппозиционный авторский Telegram-канал Гульжан Ергалиевой продолжает бить по своим мишеням. В этот раз под прицел попали Алтай Кульгинов и сын Ахметжана Есимова – Галимжан.

«Прошло ровно 20 дней со дня увольнения Алтая Кульгинова с должности вице-премьера. Официально он нигде не трудоустроен, а в коридорах власти обсуждают результаты проверки прокуратуры. Она выявила 61 случай корректировки проекта детальной планировки для участков, где изначально планировалось возведение десятков школ, больниц и детских садов, но вместо них появились жилые дома и элитная недвижимость», — анонсирует телеграмер передачу в YouTube-канале.

Интрига-то остается. Телеграмер беспокоится — это конец политической карьеры или новый этап в жизни Алтая Сейдировича?

Ссылочка: https://www.youtube.com/watch?v=xgX6voz89dw

«Богатство Есимова и его зятя в $2,5 млрд? Кто попадает в санкционные списки США», — следующая передача. Тут «мишень» — человек «хорошо знакомый специальным органам Казахстана и ряда зарубежных стран, зять родственника Назарбаева, занимавшего 30 лет ключевые посты в государстве Ахметжана Есимова — Галимжан Есенов».

«…Галимжан Есенов — ещё один зять назарбаевского круга, имеющий официально более 400 млн долларов, разоривший несколько банков и сейчас подавший иск в арбитражный суд Лондона с целью отмежевания от Жусан Банка, уведшего из страны почти 8 млрд долларов», — цитируем автора ТГ.

https://www.youtube.com/live/Q7YidZEfge8?feature=share

Российский бизнесмен Тимур Турлов тоже под прицелом ТГ. Он обещает создать в Казахстане «абсолютно нового мобильного оператора 5G стандарта». Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях, подчеркнув, что «находясь в эти дни в Шанхае на выставке по телекоммуникациям, мы изучаем передовой опыт и хотим перетащить лучшие мировые практики в Казахстан».

На углях пишет

Байдильдинов НЕФТЬ – 846 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@baidildinovoil

Обязательно загляните в авторский Telegram-канал Олжаса Байдильдинова — экс-советника министра энергетики — вдохновитесь неравнодушием. Экономист пишет и дает советы в области развития нефтегазового и энергетического комплекса Казахстана и инвестициях.

«Будете проезжать мимо АЗС — заправьтесь. Любым бензином, который есть. Судя по всему, мы очутились в чрезвычайно невероятной ситуации по всем 3 НПЗ….», — подзаправил подписчиков советом автор.

Дальше расклад и предложение к диалогу. Минэнерго опубликовало релиз, согласно которому. • Запасы Аи-92 составляют 351 тыс. тонн (~23 суток). • Аи-95 — 46 тыс. тонн (~15 суток). • Дизтопливо — 520 тыс. тонн (~29 суток).

«Разделим запасы на количество суток и умножим на 365 (такое количество дней в казахстанском году, если приказом МЭ РК не было установлено другое), таким образом, страна в год потребляет: Аи-92 — 5,57 млн тонн, Аи-95 — 1,12 млн тонн, ДТ — 6,54 млн тонн. Обратимся к данным МЭ, озвученным на расширенной коллегии с участием первого заместителя премьер-министра Романа Скляра в феврале 2023 г.: потребление автобензинов (всех) в 2022 году составило 4,95 млн тонн, прогноз на 2023 — 5,03 млн тонн. ДТ — 5,57 млн тонн в 2022 г. и 5,80 млн тонн по прогнозу в 23-м», — пишет экономист.

Цифры не очень-то и бьются, иронизирует автор. Кроме того, Минэнерго не владеет точными и реальными цифрами о запасах. «…Доказательства? Да любой топливный кризис в стране. МЭ утверждает, что топливо есть, а на заправках его нет. … На мой взгляд, каждый раз завозить топливо из РФ по высоким ценам — не выход для решения проблемных ситуаций на КазМунайГазовских НПЗ».

«Правительству необходимо запросить у Фонда НБ «Самрук-Казына» статистику аварий на НПЗ с 2017-2023 гг. и общую сумму ущерба, включая потери/убытки КТЖ и других ДЗО, которые в кризисные периоды вынуждены импортировать топливо по высоким ценам (чтобы не тревожить внутренний рынок).

«P.P.S. Аварии на трёх НПЗ и какие-то непонятные вещи на KPI происходят практически в одно время. Есть ощущение, что слова «работающий завод» и «КазМунайГаз» не могут стоять в одном предложении. Ну тогда их нужно продать — будет меньше затрат у госкомпаний. И да, в России, для информации, сейчас дефицит нефтепродуктов», — завершает ТГ.

И все-таки на Западе РК нужна АЭС, пишет далее телеграмер.

«Месторождения зависят от э/э, своей добычи газа для производства/генерации энергии не хватает — да еще и на внутреннем рынке дефицит с 2020 года. Минэнерго должно собрать все цифры и обосновать необходимость строительства трёх АЭС в РК. Атомная станция на Западе смогла бы в т.ч. опреснять воду. То, что Каспий уходит — не препятствие, можно забирать воду и по-другому, в т.ч. из-под земли (возможно)», — весь расклад темы найдете в канале.

Байдильдинова называет уголь – «Энергией Будущего».

«Без шуток. Нефти и газа нам хватит примерно на 50 лет при текущей добыче. Угля — около 300 лет по доказанным запасам, а если по извлекаемым — более 600 лет! В мире есть технологии чистого угля без выхлопов и загрязнения атмосферы (ценник на э/э будет около 50 тенге за кВт•ч). Закончится нефть и газ, пройдет ядерная война и зомби-апокалипсис, а уголь будет по-прежнему у нас», — заявляет телеграмер.

Эксперт предложил Министру энергетики Алмасадаму Майдановичу озвучить необходимость строительства углехимического завода:

«Только не отдавать КМГ. Примерная стоимость — $10-12 млрд».

Телеграмер купил акции КМГ и продал на прошлой неделе — рассказывает сколько прибыли получил, как их сбыть.

Покупал на момент размещения 200 акций по цене 8 406 тенге = 1 681 200 тенге. Получил 98 342 тенге дивидендов от КМГ по итогам 2022 года (+5,8%). К моменту исполнения заявки цена была 9 991 тенге = 1 998 201 тенге. Комиссия за продажу акций составила 599 тенге. Итого: 1 998 201 + 98 342 — 1 681 200 — 599 = 414 744 тенге или 24,7% доходности за 7 месяцев (налогом не облагается)

«Думаю, это хороший %. Далее находиться в акциях КМГ не вижу смысла.

Потенциал роста непонятен, нацкомпания никаким образом с инвесторами не коммуницирует и даже ГОСА (годовое общее собрание акционеров) проводит в заочном режиме. Перспектив роста чистой прибыли не прогнозирую (традиционно это ~$2 млрд в год при хороших ценах на нефть), при этом давление на чистую прибыль явно усилится», — пишет автор.

«Рынок недвижимости РК ползет вниз, тема с перепродажей авто тоже иссякла (купил-продал-обменял три авто в прошлом году), в теньговом депозите сидеть можно, но нужно искать варианты с бОльшей доходностью…», — в ТГ много интересной информации.

Чур, чур, вас!

Kozachkow offside – 83 916 (+3482) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@kozachkow

Действительно, теперь побольше тумана и мистики! Пока мы не пришли в себя от череды потрясших всех происшествий и событий. Автор Telegram-канала предлагает расширить экстрасенсорный список:

«В Фейсбуке обсуждается проект, согласно которому планирует уровнять дипломированных врачей и народных целителей. Если документ будет утвержден, докторами официально признают знахарей, травников и прочих шаманов.

Не понял только, где нумерологи и астрологи?».

«Вот это улов!» — В МВД отчитались о задержании иностранцев, подозреваемых в создании транснациональной преступной группы, планировавшей поставить производство синтетических наркотиков в промышленных масштабах.

«Всего изъято 73 тонны химикатов, среди арестованных — граждане Армении, Беларуси и России», — журналист Михаил Казачков в очередной раз первым сообщает новость.

Телеграмер дает ссылку на канал Алибеков kz: в пятом выпуске программы EDUSTAN он вместе с Нуркеном Халыкбергеном и Динарой Шукижановой обсудили масштабы проблемы распространения наркотиков, доступности синтетики, как безобидно она может выглядеть и почему к решению проблемы надо привлекать Министерства образования и просвещения».

Ссылочка: https://youtu.be/nPCdEhuhI5o

Резонные вопросы задает телеграмер, рассказывая, как в бега подался сын депутата Даулета Турлыханова. Об этом ему сообщила юрист Анна Чернова — она проходит потерпевшей по делу об избиении, где Турлыханов-Джуниор признан подозреваемым.

«Он избил и Анну и ее мужа Олега Чернова, известного адвоката… И вот тут главный затык всей этой истории. Почему его не арестовали? Со мной в камере сидел парнишка, укравший игрушечный вертолет за 15 тысяч тенге. Потом ему догрузили еще два эпизода. По идее, он уже должен выйти. А еще в изоляторе куча бабушек-бухгалтеров, проходящих по обнальным статьям. Тоже сидят до суда. Больных много, умирающих. А здоровый мужик, солдат, обвиняемый в преступлении с применением насилия остался на свободе…», — автор возмущен и пропускает события сквозь недавний опыт пребывания в ИВС.

Парня 4 июля уже задержали.

Любопытную криминальную историю рассказывает журналист о некоем Жасулане Исатайулы. Накануне в Алматы его задержали по подозрению в убийстве. А разыскивали с 2019 года.

«… парень, еще будучи подростком, сел в тюрьму. Летом 2009 году 17-летний Жасулан вместе с ровесником по имени Даурен Рысхан несколько дней держали в страхе город Сарканд. Они убили и расчленили пожилую семейную пару, а потом с оружием в руках ходили по улицам. Их дважды пытались задержать местные полицейские — одного они застрелили, а второго ранили. В город перебросили более 500 сотрудников полиции, из Астаны прилетел начальник криминальной полиции республики, в небе кружили вертолеты. А поймать парней удалось оперативнику из Талдыкоргана Абзалу Мусрепову….», — автор выкладывает неизвестные подробности из жизни задержанного.

А вот новый скандал. Он разворачивается в Акмолинской области вокруг конфискации новенького здания частной клиники. Актив принадлежит ТОО «Авиценна-Бурабай», построен три года назад. Его хотят забрать на баланс региона.

Причина — уголовное дело о мошенничестве, где одной из подозреваемых признана одна из учредителей ТОО, гражданка США Г, сообщает ТГ.

В 2017 году ТОО заключило договор ГЧП с местным управлением здравоохранения, после чего компания получила в доверительное управление Бурабайскую многопрофильную больницу и районную поликлинику. А в 2020 году в курортном местечке появилось новое шестиэтажное здание, где сейчас работают местные врачи, а местные жители обслуживаются в рамках обязательного медицинского страхования.

Однако правоохранительные органы пришли к выводу, что госпожа Г., находящаяся за рубежом, причастна к пропаже государственных денег, выделенных на оснащение медучреждений. Ее объявили в международный розыск и заочно арестовали….

Подробности: https://youtu.be/yW0TEhV9W78

Даст Бог, Токаев поможет!

За нами уже выехали — 69 456 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@Zanamiviehali

Telegram-канал сообщает, со ссылкой на сайт «Орда» — цитируем: «следком РФ проверит высказывания экс-генконсула Казахстана на предмет русофобии. Проверка связана с визитом Мейрама Канапии в Санкт-Петербург, где он якобы негативно отзывался о России и ее гражданах. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту антироссийских высказываний бывшего генерального консула Казахстана Мейрама Канапии в Санкт-Петербурге».

«МИД считает, что российский Следственный комитет зря поднял информационный шум. По словам официального представителя МИДа Айбека Смадиярова, дипломатическую карьеру Мейрам Канапия закончил уже давно», — пишет ТГ.

Авторы сообщают: Смадияров уточнил — Канапия, скорее всего, находится за пределами Казахстана — возможно, в Швеции, где он попросил политического убежища. В Казахстане на него заведено уголовное дело, где бывшему генконсулу вменяют пропаганду или призывы к захвату власти и разжигание национальной розни.

Телеграмеры еще разбирались в законопроекте о легализации целителей и знахарей.

В минздраве уточнили – это пока черновик, идет обсуждение с экспертами, позже его вывесят на НПА в публичном доступе.

«Сложно составить однозначное мнение – смотря какие цели преследует документ. С одной стороны, контролировать сферу нетрадиционной медицины нужно, чтобы бороться с явным шарлатанством. Случаи были – например, несколько лет назад в Алматинской области скончался мужчина после нескольких сеансов экзорцизма. Экспертиза обнаружила у него переломы ребер, травму грудной клетки и ушиб легких. Что интересно – родные погибшего не заявляли в полицию, но там все равно начали расследование гибели человека после сеансов изгнания бесов», — авторы предлагают проголосовать «за» и «против» законопроекта.

То, что Астане требуются «невероятные суммы», которые «даже озвучивать не хочется», только самые ленивые телеграмеры не обсуждают. ТГ рассказывает: аким столицы Женис Касымбек сообщил, что на ЛРТ нужно 250-300 млрд тенге, на ТЭЦ – тоже не одну сотню миллиардов. А некоторые суммы он даже постеснялся называть.

«Как считает Касымбек, даст Бог, Токаев должен помочь. Надеемся, с помощью особого внимания Президента через финансовый орган Правительства и другие отраслевые министерства в бюджет 2024-2026 годов каким-то образом дополнительные финансы привлекут», — подробнее в ТГ.

Почему Аргентина обеднела?

Tengenomika – 64 924 подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@tengenomika

Читатели наверняка оценят авторский канал экономиста Галымжана Айтказина о курсе тенге, макроэкономике Казахстана и других темах.

«…. мы не устаём повторять про внутренние проинфляционные факторы, которые с некоторым лагом начнутся серьезно отражаться на потребительских ценах. То, что отдельные «аналитики» пока не замечают существенного отражения в ценах видимо не учитывают, что существует понятие отложенного влияния. По нашим оценкам, наибольший эффект от либерализации цен на рынках ГСМ и ЖКУ будет наиболее всего ощущаться к концу лета и в осенний период, когда факторы сезонности начнут сходить на нет», — тут найдете полный расклад по курсу тенге и валютам.

И тезисно.

«….с учетом тех рисков, которые сейчас есть со стороны внутренних факторов и внешней среды, выглядит наиболее логичным продолжать жесткую денежно-кредитную политику».

«Саудиты, как «один в поле воин», пытаются безуспешно стимулировать рост нефтяных цен на фоне замедления мировой экономики и перспектив роста экономики Китая, одного из мировых лидеров по импорту черного золота».

«Сегодня стало известно, что один из ведущих экспортеров нефти в мире Саудовская Аравия продлит свое добровольное сокращение на 1 млн баррелей в день еще на один месяц, включая август. Это позволило цене нефти марки Brent в моменте прибавить более 1% до 76,2 USD за баррель. Но, сложно сказать будет ли данный эффект продолжительным и достаточным для поддержки нефтяных цен на дистанции».

А знаете почему Аргентина обеднела, будучи одной из самых богатых стран мира?

«В Youtube-каналах Redroom вышел большой выпуск, посвященный подъему и фиаско аргентинской экономики в прошлом столетии. Очень рекомендуем к просмотру», — предлагает ТГ https://ya.cc/t/v0Zxh4ex4GVeVE

А сколько стоят радиочастоты для мобильной связи в Казахстане?

«Эксперт в области IT Арман Абдрасилов в своём телеграм-канале пишет, что “пессимистичный прогноз цены на следующие 100 МГц — Т120 млрд (арифметическая прогрессия + Т30 млрд), оптимистичный прогноз цены – Т 135 млрд (геометрическая прогрессия х1,5)”», — сообщают авторы.

Все дело в том, говорят они, что в декабре 2022 состоялся исторический аукцион, на котором первый лот предлагался в полосах радиочастот 3600–3700 МГц, второй — в диапазоне 3700–3800 МГц. В итоге лот №1 был продан за 62,7 млрд тенге, а несколькими днями позже лот №2 за 93,4 млрд тенге, при этом по данным отчёта от GSA, стоимость аукциона в Казахстане не превысила среднюю цену по миру.

«По словам г-на Абдрасилова, в результате этих торгов получены рыночные и прогнозные цены за невосполнимый ограниченный природный ресурс. Более того, по данным отчёта от GSA, стоимость аукциона в Казахстане не превысила среднюю цену по миру. В своём посте IT аналитик пишет, что в Казахстане строительство базовых станций для связи пятого поколения идет в ускоренном темпе, и для полноценного охвата всей территории Казахстана необходимы аукционы следующих диапазонов. Наконец, исторические данные ведут к тому, что продажа частот ниже предполагаемого коридора стоимости может дать основания для разного рода подозрений», — разжевывают тему телеграмеры.

Найдете в этой «Телеге» и захватывающие финансовые истории, экономические новости сдобренные статистикой и инфографиками. Вот, например, читали про теневые резервы Китая — как страна скрывает триллионы долларов США?

«По сведениям бывшего экономиста Минфина США, а ныне старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям нью-йоркского аналитического центра, Брэда Сетсера, Китай располагает суммарными резервами в 6 трлн USD, половина из которых «скрыта», и это представляет собой новый вид риска для мировой экономики…».

«…Теневые резервы Китая больше, чем официальные резервы второго по величине держателя резервов в мире — Японии. Больше, чем активы крупнейшего в мире суверенного фонда Норвегии. Глядя на заявленные объемы казначейских облигаций Китая, мы упускаем из виду основную часть глобального финансового присутствия Китая в наши дни…».

Про экспорт немного.

«Вероятно, в условиях падающего российского рубля для нашей нацвалюты будет создаваться дополнительное давление ввиду удешевления нашего экспорта в соседнюю страну. С другой стороны, более дешевый импорт из России является позитивным фактором, но не таким существенным, как это могло бы быть до войны в Украине».

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Успешной всем недели и только хороший новостей! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А просматривая Telegram и YouTube-каналы, не забывайте: журналистика неотделима от политики. И читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. Напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать через сервисы накрутки. Поэтому имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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