Через 4 месяца мировая война. Туркестан никогда не станет Голливудом. Суд отказался лишить Назарбаева его богатств

Обзор Telegram и Youtube каналов

Telegram и Youtube-каналы пишут о подготовке Астаны к Саммиту ШОС. Президент назвал его одним из важнейших международных форумов высокого уровня за последние годы. В этом году Казахстан председательствует еще в пяти международных структурах, напоминают авторы каналов.

Касым-Жомарт Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 28 июня. А казахстанские и российские власти обсуждают вопрос открытия филиала МГИМО в Казахстане, что эксперты называют, безусловно, событием в мире образования страны.

Осенью состоится референдум по строительству АЭС – объявил, наконец, Глава государства. Олжас Бектенов, в свою очередь, поручил интегрировать индикаторы «зеленой экономики» в региональные планы развития. Для реализации задачи разрабатывается проект плана мероприятий до 2030 года. Эксперты Telegram и Youtube-каналов обсуждают также предложение ввести запрет на досрочное снятие пенсионных накоплений.

Смертельное ДТП у ТРЦ «Мега» с участием автобуса № 18 и ад, который пережили пассажиры, всколыхнул всех казахстанцев.

Фото/cmn.kz

После удара в автобусе начался пожар, люди тщетно пытались сами выбить стёкла, сообщают подробности авторы каналов. Трагедия, возможно, станет триггером в решении проблем общественных перевозок. Похожие аварии сегодня происходят по всему Казахстану — социальная услуга трансформировалась в бизнес со всеми ее признаками. Например, конкурентной борьбой — успеть обогнать на дороге конкурента и посадить в салон как можно больше пассажиров. Помимо столкновения с «Kia Sportage», есть свидетельства, что автобус двигался на большой скорости.

Более 40 каналов поставок наркотиков ликвидировали в стране с начала 2024 года, сообщают авторы. КНБ и правоохранительными органами ликвидировано 24 международных и семь региональных каналов поставок наркотиков и 16 подпольных нарколабораторий, цитируют официальное сообщение телеграмеры.



Между тем, Апелляционная коллегия суда Астаны оставила приговор Куандыку Бишимбаеву без изменений, но адвокаты намерены и дальше оспаривать приговор.

Итоговая сумма ущерба инфраструктуре Казахстана от наводнений может превысить Т100 млрд, сообщают каналы. А военной сфере, которую последнее время буквально лихорадит коррупционными расследованиями и гибелью солдат. В Астану приехали родители погибших и покалеченных ребят с требованием встречи с помощником Токаева. Их приняли, но они не удовлетворены разговором. Жалобами родителей занялась Военная прокуратура.

Расскажем, что еще не оставило равнодушными авторов каналов.

Блеск и нищета бюджета

Всемирное шежіре – 19 426 подписчиков на этой неделе

«Критики и злопыхатели плеснули дегтя в мед официальной статистики — они давно нашли объяснение традиционному казахстанскому явлению – любви к временному», — пишет ТГ.

Эксперты вновь обращаются к нашумевшему отчету Правительства и Высшей аудиторской палаты по исполнению бюджета за 2023 год — его под занавес прошлой недели на совместном заседании палат Парламента утвердили мажилисмены. Но депутаты сразу двух фракций «наехали» на кабмин за низкие экономические и социальные показатели, сообщают авторы.

«Несмотря на то, что 40% госбюджета уходит в социальную сферу, около 80% создаваемых новых рабочих мест являются временными», — цитирует канала парламентария Елнура Бейсенбаева.

«На самом деле, причина очень простая. Рабочие места создаются не по инвестиционным, производственным проектам, а по социальным программам, изначально ориентированным на временный или косвенный эффект. Крупные проекты, рассчитанные на эффективную работу, правительственные экономисты планировать и организовывать не умеют», —авторы цитируют далее политолога Данияра Ашимбаева.

Партия «Ак жол» тоже не осталась в стороне.

«Налоговые поступления в прошлом году при плане 14,3 трлн составили 13 трлн, т.е. 90% от плана. При этом три трлн были изъяты у предприятий в виде авансовых платежей, т.е. за прибыль, которой у них еще не было. Без учета авансовых платежей, налоговые поступления в бюджет составили лишь 10 трлн. Реальная платежеспособность и реальный показатель состояния нашей экономики и бизнеса — это лишь 70 % от того, что рисуют чиновники», — прокомментировали отчет депутаты от «Ак жола».

Получается, денег на поддержание той же социалки в бюджете больше не становится, а аппетиты у людей всё выше и выше, пишут авторы ТГ.

«Ну не хотят казахстанцы с пониманием относиться к тяжестям национального развития и работать за 300 долларов в месяц. Отсюда и годами свободные вакансии на государственной электронной бирже труда с жалованием в 100-150 тысяч тенге», — пишут телеграмеры.

ТГ напомнил, что в стране есть десятки новых производств, которые так и не были запущены. В одной только области Жетысу за последние пять лет закрылись несколько крупных производственных проектов, в которые были вложены колоссальные инвестиции.

«В итоге потребность в трудоустройстве казахстанцев закрывают торговые дома, объекты общепита и стройки. Спасает еще бюджетный сектор, но всё население не может быть врачами и учителями, да и импортозамещение с таким потенциалом стремится не к 100%», — заключают авторы.

Затянуть пояса!

ABISHEV ANALYTICS – 9 908 подписчиков на этой неделе

Казахстан лихорадит из-за голландской болезни. Telegram-канал цитирует доклад экономиста Айдархана Кусаинова, который 24 июня он представил на заседании Общественной Палаты при мажилисе. Анализируя ситуацию в казахстанской экономике Кусаинов предлагает «лечебное голодание» — затянуть пояса, сделав импорт неприемлемо дорогим через ослабление тенге, при этом снизив давление на бюджет. Авторы ТГ публикуют основные идеи доклада.

Перекосы очевидны. В прошлом году в бюджете была дыра в 1,5 трлн, а общий трансферт 5,3 трлн. В этом году дыра в 2,5-3 трлн., то есть общий трансферт 6+ трлн. В 2025 году потребуется уже 7-8 трлн. из Нацфонда. Для обеспечения устойчивого роста, необходимо ослабление до 12-14 тенге за рубль или 1000+ тенге за доллар. Уровень в 1000+ тенге за доллар или 10+ тенге за рубль является базовым и минимальным уровнем, который позволит экономике выйти из цикла «восстановление после девальвации, медленный рост на фоне нарастающих трат Нацфонда — очередная девальвация — восстановление после девальвации».

«Девальвация сама не панацея. Необходимо проводить целый комплекс мер по стабилизации экономики. Это жесткая денежно-кредитная политика, реформирование работы финансового рынка, меры поддержки экономики и населения (именно экономики, а не бизнеса), реформы в системе институтов развития, реформирование управления и отчетности в госфинансах, пересмотр систем и институтов финансирования экономики, участия государств в целом», — цитирует Кусаинова автор канала.

Тем не менее, продолжает он, девальвация до уровня, который позволит развиваться экономике, является главным шагом: «Без этого все бессмысленно».

«Другими словами, последние несколько лет тенге показывает неслыханную крепость. При том, что в мире одни экономики проваливаются в девальвацию (Турция), другие — искусственно ослабляют свои валюты (Китай, Южная Корея). Крепкий тенге держит на высоком уровне потребление сложного импорта, сдерживая развитие сложного экспорта. Фактически, казахстанское общество проедает нефтяную ренту, не особенно развивая собственное производство», — еще одна цитата доклада экономиста.

Поэтом Кусаинов справедливо предлагает «лечебное голодание». А также «снять бизнес с государственных дотаций, облегчить ему ценовую конкуренцию с импортёрами и позволить развиваться самостоятельно». Что в итоге? Кусаинов убеждён, что это приведет «к более здоровому, устойчивому и надёжному экономическому росту».

Туркестан –город мечты?

Злобная татешка – 68 377 подписчиков на этой неделе

Почему Telegram-канал считает, что Туркестан никогда не станет казахстанским Голливудом и второй Венецией?

Фото/buyingbusinesstravel.com.ru

«Желание как можно быстрее отгрохать посреди пустыни цветущий оазис привело к затоплению стадиона, к разлетающейся от ветра крыше театра и к вонючей пенной жиже вместо воды в канале «Керуен-Сарая»», — пышет «Злобная татешка».

Телеграмеры отмечают, что с «самого начала, как только возникла идея превращения города Туркестана в «культурно-духовный центр тюркского мира», регулярно раздаются голоса с тревогой и опасениями за этот грандиозный и амбициозный проект». И вообще, в то время, когда в стране не решен целый ряд проблем социального характера, заниматься помпезными дорогостоящими стройками с неясными перспективами как-то даже цинично.

«Другие думают, что на туркестанских стройках создалась идеальная среда для «распила» немалых средств. Третьи полагают, что рвение чиновников по немедленному выполнению спущенного с самого верха плана обернется формализмом и очковтирательством, спешкой в ущерб качеству, «потемкинскими деревнями» и «фанерными декорациями». А четвертых тревожит сумбурное вмешательство в естественную экологическую среду и культурно-историческую атмосферу Туркестана. И тому, и другому может быть нанесет невосполнимый ущерб», — делает обзор общественного мнения ТГ.

Вспомнила «татешка» и историю с улетевшей во время урагана облицовкой купола театра – листы крепили наспех, чтобы успеть показать «яйцо Самрук» к очередному приезду премьер-министра. И вонь из канала — в Туркестане нет проточных вод.

«Новость об открытии водохранилища возле Туркестана пришла через несколько дней после запуска Karavansaray. И это только первый такой водоем из целой группы по проекту создания между Туркестаном и Кентау искусственного «оазиса». Бедная речка Карашык – как она со всем этим справится?», — восклицают телеграмеры.

Последствия всего этого «оазисостроительства» еще предстоит оценить, уверены авторы ТГ.

«Если такими темпами дело пойдет и дальше, вскоре на месте Туркестана образуется болото, в которое медленно начнут погружаться все отели-стадионы, а также сгинут все еще необнаруженные исторические клады», — перспективу «Злобная татешка» рисует невеселую.

И ворчание «татешки» справедливо. Дело-то не в идее, а в ее исполнении – великолепный город Эль-Рияд в Саудовской Аравии строили, например, тоже в пустыне. А мы почему не можем?

Иск против экс-Президента

Nege.Aqsha – 365 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал сообщает, что суд Астаны отказался лишить Нурсултана Назарбаева всех его богатств.

«Казахстанец Каиргельды Смагулов подал в суд на бывшего Президента страны и потребовал изъять все его активы и имущество в пользу государства», — сообщает ТГ. Телеграмеры выяснили подробности этого дела. Они сообщают, что, по мнению истца, занимая должность президента, Назарбаев «своими действиями и бездействием «поставил под угрозу гибели все человечество» и, поэтому он должен вернуть все активы, нажитые за 30 лет».

«Однако суды первой и второй инстанций отказали удовлетворить его иск, ссылаясь на статью 36 Закона «О президенте Республики Казахстан», согласно которой Назарбаева можно привлечь к ответственности только за государственную измену. Он не может быть наказан за действия, связанные с исполнением им полномочий Президента», — пишут авторы ТГ.

Канал цитирует также решение суда:

«Назарбаев Н.А. сохраняет неприкосновенность как экс-президент и к гражданской правовой ответственности его можно привлечь только за измену Родине, поэтому суд отказал в принятии иска, связанного с исполнением полномочий президента РК».

Срочно нужен Baby boom

Чёрный лебедь, рак и щука – 4 376 подписчиков на этой неделе

Авторский канал Анель Давлетгалиевой поднимает тему старение населения Казахстана. Этот процесс, как утверждают эксперты, замедляет экономику.

«За последние пять лет соотношение пожилых людей на 100 детей увеличилось на 3 и достигло 29,5 человек старше 65 лет», — приводит официальную статистику автор ТГ.

Бюро национальной статистики, на которое ссылается ТГ, сообщает, что значительные различия есть по регионам — наивысший индекс старения отмечен в Северо-Казахстанской области – 72,9. В ВКО 71,8 и Костанайская область — 62,1.

Каким образом старение населения влияет на экономику? Телеграмер перечисляет: это приводит к сокращению спроса и потребительской активности, увеличению доли неработающих к доле работающих, повышению нагрузки на медицину, социальную

Автор отмечает, что по мере увеличения доли пожилых людей пенсионная система становится всё менее эффективной, к тому же неизбежно растёт пенсионный возраст.

«Согласно прогнозу ООН, в Казахстане доля населения старше 60 лет вырастет до 17,4% к 2050 году. Сегодня в Казахстане официально работает почти 120 тысяч пенсионеров», — цитирует аналитику ООН канал.

Опасный гамбит Запада

ИноСМИ – 141 714 подписчиков на этой неделе

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу уличил Кэмерона во лжи, пишет ТГ. Он «не говорил британскому коллеге Дэвиду Кэмерону, что украинцы умирают за Астану», — канал цитирует официальное сообщение МИДа РК.

Дэвид Кэмерон. (Фото: из открытых источников)

«Ответственность за дезинформацию несет британский министр», — подчеркнули в ведомстве.

ТГ предлагает версию бразильского политолога Рафаэля Мачадо, о причине попытки госпереворота в Боливии.

«…попытку предприняли через несколько дней после того, как президент страны Луис Арсе официально заявил о желании интегрироваться в БРИКС», — цитируют политолога авторы.

Мачадо считает, что это не случайность, а «очевидный «превентивный удар» по попыткам включить Южную Америку в проект построения многополярного мира».

«Это особенно важно сейчас, когда Россия начинает милитаризировать международное партнерство с Белоруссией, Ираном и Северной Кореей. Есть и признаки того, что Москва может вооружить Венесуэлу», — заявил бразильский политолог Рафаэль Мачадо.

Издание Die Weltwoche предупреждает о приближающейся третьей мировой войне. «Запад толкает мир к войне из-за неготовности признать поражение на Украине», — цитируют авторы издание.

Канал пишет, что «в Украине Запад многое поставил на карту и не готов проиграть. Именно поэтому мир оказался у порога третьей мировой войны. Но реальность такова, что американская гегемония трещит по швам. Украинский конфликт грозит перекинуться в Европу, и ничего хорошего это ей не сулит».

Авторы также сообщают, что Президент Сербии Александр Вучич дал большое интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, которое вышло с заголовком: «Все признаки указывают на большую войну: президент Сербии Вучич о мрачном настоящем». Интервью появилось и на YouTube.

«В ходе интервью еженедельнику Вучич, в частности, сказал, что Сербия контролирует запасы нефти, муки, сахара, потому что через 3-4 месяца случится мировая война», -пишут авторы канала.

Телеграмеры сообщают, почему дело Ассанжа стало провалом для всех.

Джулиан Ассанж (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

«Признание вины — неблагоприятный исход дела Ассанжа для всех сторон этого процесса, считает автор статьи для сайта Bloomberg. По его словам, история с WikiLeaks началась и закончилась в «серой» правовой зоне, а сам прецедент так и не закрыл вопрос о границах свободы слова», — пишут авторы ТГ.

Утечки секретной информации, которые организовывал журналист чрезвычайно сложно классифицировать по закону, отмечается в статье. Поэтому тем, кто работает в «серой» зоне, придется соблюдать осторожность, передает ТГ.

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