Почему ждут обвала рубля, а санкции для Казахстана – это ложь для дураков, и кто закрыл дорогу в РК российским звездам?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Как сказал великий казахский философ Аристотель: тише едешь — дальше будешь!

Отечественные телеграмеры еле-еле везут свои «телеги», превозмогая аномальную жару, повальные отпуска и сезонный дефицит информационных поводов. А авторские Telegram-каналы латают «дыры» медийными новостями и редкими комментариями. Ну и что такого? Лето в разгаре, отдохнуть-то всем хочется! А на что информационные ленты и трудоголики?

О чем новости «телеги» сегодня. О грядущем «благе» — повышение тарифов на комуслуги. О ходе расследования причин аварий на МАЭК и АНПЗ. Лесной пожар в области Абай потушили полностью. На свободу через 15 дней выйдет автор лозунга «Назарбаев, кет!» Ермек Нарымбаев. Казахстан захлестнула волна нелегальных трудовых мигрантов – едут даже из Кении и Камеруна. Вчера сотрудники органов нацбезопасности профессионально отметили свой профессиональный праздник – их нигде не видели. В Алматы открыли памятник Александру Невскому — событие приурочено к 20-летию православной церкви Казахстана. Елена Рыбакина не смогла пройти в полуфинал Уимблдона. Но она рада: впервые участвует там в статусе действующей чемпионки!

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Пригожинские тени: шоб бунт такой нам только снился!

Boreiko.kz – 6 922 подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@VBoreiko

YouTube-канал ГИПЕРБОРЕЙ — 297 тысяч подписчиков.

https://www.youtube.com/watch?v=ZearGR4V-qE&t=27s

Авторские Telegram и YouTube-каналы Вадима Борейко, не вылезая из повесток громких событий в очередной раз «бомбили» по нерадивым чиновникам, а в прошедшие выходные автор вытащил из личного архива любопытное интервью. Журналист реанимировал тему бунта Пригожина, все еще пытаясь понять это явление миру и проводя аналогию с казахстанским пивным королем из Шымкента Тохтаром Тулешовым. В начале 2016 года он был осужден на 21 год за попытку захвата власти. «В 2015 году он даже проводил то ли частные войсковые учения, то ли частный военный парад с привлечением боевой авиации», – цитируем ТГ.

Гость передачи Борейко – журналист Владимир Рерих. «Рерих не просто был знаком с Тулешовым, а работал у него как раз в момент ареста». Цитируем отрывки из печатной версии интервью:

«… сумел открыть, наконец, страшно секретный сайт какой-то российско-казахстанской конторы по борьбе с терроризмом, на который не мог зайти в Берлине: эту контору генерал-татарин в Москве возглавлял, а Тулешов здесь. Сайт абсолютно мертвый: 511 посещений за год. Мертвее не бывает. Там висели статьи отставных полковников, где была музейная лексика: «хищники», «вороны с Уолл-стрит», «пентагонские ястребы». Вот меня и попросили писать на этот сайт статьи, чтобы он выглядел поприличнее. Я сочинял глубокомысленные тексты на темы антитеррора…».

«А гелендвагенов с черными стеклами цугом приезжало сразу шесть и неизвестно в какой Тулешов сядет. С ним всегда ходил такого же роста и сложения мальчик русский, и в руках он держал кейс. И была полная иллюзия, что это Президент небольшой страны с ядерным чемоданчиком…».

В начале прошлой недели весь мир потрясли кадры экс-Президента Грузии Михаила Саакашвили. Он выступил по видеосвязи в городском суде Тбилиси. За время пребывания в тюрьме Саакашвили похудел на 60 кг, сообщает далее телеграмер.

В августе 2020 года Борейко довелось взять у Саакашвили интервью, отрывок из которого он предлагает подписчикам. Тема — должны ли бизнесмены быть во власти и может ли коррупционер стать реформатором?

«Решение судьи Какимжанова не окончательное и может быть обжаловано. Ни для кого не секрет, что судебная система Казахстана, как и экономика, находится в ручном управлении. И эти руки растут из Акорды. У Президента Токаева остается возможность не сломать ещё пять судеб – вдобавок к тысячам уже сломанных», — взывает к справедливости телеграмер, комментируя решение суда над «захватчиками» алматинского аэропорта 11 июля.

«… Журналистку Айгерим Тлеужан приговорили к четырем годам лишения свободы. Бывший учитель истории Калас Нурпеисов, а также Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жан-Айдар Карменов получили по 8 лет», — пишет ТГ.

А судьи кто? Автор дает короткую хронологию нескольких процессов председательствовавшего на процессе судьи Мартпека Какимжанова.

«2 ноября 2016 года Мартпек Ашимович приговорил к смертной казни алматинского стрелка Руслана Кулекбаева, от рук которого погибли 10 человек. 20 лет назад Казахстан ввёл мораторий на высшую меру. И сейчас Кулекбаев отбывает пожизненное заключение. В марте 2017 года в Алматы начался процесс по обвинению Мухтара Аблязова в заказе и организации убийства банкира Ержана Татишева. 27 ноября 2018-го заочно приговорил Аблязова к пожизненному заключению. Но не всегда Мартпек Ашимович был так суров на расправу. В 2017 году Какимжанов освободил в зале суда бывшего начальника таможни Хоргос Василия Ни, которого обвиняли во взятке в 1 млн долларов. Освободил за раскаяние», — сообщает телеграмер.

А образ князя Невского для Казахстана идеален!

Данияр Ашимбаев 7 458 (+2) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@dashimbayev

Политолог не обошел тему продолжающегося спора об установлении на территории русской православной церкви в Алматы памятника князю Александру Невскому.

«… дискуссия идет давно. Некоторым это идея категорически не нравится, т.к. святой князь считается у них символом милитаризма и российского империализма. Образ князя в российской и советской истории достаточно противоречив. С одной стороны, он символизирует победу над западной агрессией… Кстати, известный мифотворец Лев Гумилев утащил мысль, что Александр был, якобы, побратимом Сартака — сына Бату-хана. С другой стороны, российская и советская историческая наука аккуратно обходила вопрос о том, что Невский с помощью монгольской армии сел на великокняжеский престол, свергнув собственного брата, а затем с помощью тех же монгол выгнал из Новгорода своего сына, который противился фискальной политике Золотой Орды…», — экскурс в историю.

«В энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона отмечалось, что Невский «съ одной стороны сдерживалъ безполезныя возстанія своихъ подданныхъ противъ Татаръ, съ другой — старался покорностью предъ ханомъ доставить возможныя льготы Русской землѣ. Много золота и серебра передавалъ Александръ въ Орду на выкупъ плѣнныхъ».

Понятно, что Александр Невский — важный символ для России и православия», — пишет автор.

Телеграмер остудил раскаленное воображение противников установки памятника в Алмате: «касательно Казахстана его образ интересен не только как дань уважения традициям православных, но и как своего рода символ евразийской интеграции и противостояния западной глобализации. Кроме того, с учетом государственной моды на преемственность по отношению к Золотой Орде образ Александра Невского, выбравшего стратегическое партнерство с монгольскими ханами, просто идеален».

К слову, памятник установлен и вчера 13 июля торжественно открыт.

Страх перед санкциями – это легенда для дураков! Телеграмер предлагает мнение экономиста Айдархана Кусаинова.

«Санкции никак на нас не влияют. Это ерунда, про которую любит рассказывать Правительство… Против Казахстана не введут санкции по одной простой причине: все, что мы отправляем в мир – это нефть, металлы и зерно. Обратите внимание, даже российские металлы под санкции не попали, так же, как и их пшеница. Казахскую нефть санкционировать глупо, потому что она вообще-то американская. ТШО, Кашаган, Карачаганак – американская и европейская нефть. Кроме того, ради нефти американцы снимают санкции с Венесуэлы, договариваются с Ираном. Запад везде ищет нефть. Боязнь санкций – это не более чем легенда для дураков, которую внедряют нам в сознание. Вроде бы, посмотрите, мы в жутких геополитических условиях показываем какие-то результаты», — цитирует экономиста ТГ.

А вот так живет кабмин: «Министр национальной экономики Куантыров сказал, что «повышение тарифов на комуслуги будет комфортным для населения». Год назад, впрочем, он назвал «комфортным» размер внешнего долга страны. Вице-премьер Дуйсенова заявила, что в первом полугодии трудоустроено свыше 440 тыс. человек. Президент в свое время говорил о том, что в такой статистике лидируют временные и фиктивные рабочие места, но Минтруда на это никогда особого внимания не обращало. У министра сельского хозяйства Карашукеева проблемы с саранчой, которая то есть, то нету. У министра здравоохранения Гиният уж очень интересная статистика по увеличению продолжительности жизни и не менее интересная инициатива по легализации чудесных исцелений. У министра экологии и природных ресурсов Сулейменовой проблемы с лесным и водным хозяйством и ей надо помогать как молодому министру. Про хозяйство министра энергетики Саткалиева вообще промолчим. Министру цифровизации Мусину серьезные проблемы создает население, которое, во-первых, страдает радиофобией, а во-вторых, из-за низких тарифов постоянно сидит в интернете…».

«Хочется процитировать очень мудрые слова Касым-Жомарта Токаева: «Глубоко убежден, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом. В противном случае результаты работы будут соответствующие», — пишет телеграмер.

Пригрозили пальчиком

EImedia – 2 698 (+26) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@elmedia_kz

Мурашки по коже – оппозиционный Telegram-канал рассказывает подробности получения «подарка» Президенту Франции Эммануэлю Макрону. В Елисейский дворец доставили письмо с отрезанным человеческим пальцем. ТГ ссылается на журнал Valeurs Actuelles.

«Письмо получено службой корреспонденции 10 июля. Содержимое передали сотрудникам полиции, которые поместили письмо в холодильник. Человека, чей палец оказался в письме, нашли, однако о нём ничего не сообщается. Также источники умалчивают, как палец этого человека попал в письмо. Елисейский дворец отказался от комментариев», — пишет ТГ.

В центре внимания Telegram-канала – политическая повестка Казахстана, Украины и новая волна по запрету концертов российских звезд России.

«В США «пришли в ярость» из-за вчерашней критики Зеленского в адрес НАТО, сообщает Washington Post. Ранее украинский президент назвал «абсурдом» решение Альянса выставить Украине условия для вступления и предположил, что Запад не хочет видеть Киев членом НАТО. Как передает американское издание, это заявление «серьезно разозлило» делегацию США, и американцы «пришли в ярость» из-за поста Зеленского. По их мнению, это использовалось президентом в качестве тактики ведения переговоров», — цитирует ТГ.

Что касается концертов, то официального запрета нет, но и разрешение на их проведение власти не выдают. Автор ссылается на информацию сайта BES.media.

«В Астане площадки, которые собирались проводить концерты российских артистов отказываются от проведения на их территории, ссылаясь на другие мероприятия. Организаторы говорят, что это влияние местных властей на владельцев площадок.

… Руководитель концертного агентства «Concert Fusion» Евгений Абрамов сообщил BES.media, что в настоящее время отмена грозит концертам Димы Билана, Земфиры и ДДТ. Директор концертного агентства «Eurostar» Алексей Пучков, сообщил, что в этом году планировали провести концерты Максима Галкина, Леонида Агутина и Анжелики Варум и других крупных артистов, но власти пытаются уговорить организаторов их отменить», — сообщает ТГ.

Телеграмер, понятно, не обошел сандальное решение суда по делу о «захватчиках» аэропорта. Позицию горсуда ТГ называет страной. Горсуд Алматы выложил разъяснения по поводу приговора.

«Оставим без комментариев это «вдруг» появившиеся видео… Интересен тот факт, что городской суд является вышестоящей инстанцией, где должна будет рассмотрена апелляция…», — отмечает ТГ.

Обвал рубля будет

Tengenomika – 64 514 (- 410) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@tengenomika

Авторский канал экономиста Галымжана Айтказина о курсе тенге, макроэкономике Казахстана и других темах. Как сообщает интернет, телеграмер имеет опыт работы в частных компаниях и банке второго уровня, является менеджером совместного проекта МТСЗН РК и Всемирного Банка.

О перспективе тенге и рубля.

«…С учетом тех проблем, которые сейчас есть у российского бюджета на фоне военных расходов и падения нефтегазовых доходов, сложно предсказать насколько глубоким будет обвал их валюты, но ясно, что чрезмерное укрепление нашей валюты к российской с учетом тесных торговых связей может оказать серьезное негативное влияние на нашу экономику посредством удешевления не только импорта с РФ, но и нашего экспорта».

РК наращивает поставки нефти по альтернативному маршруту.

«Нацкомпания АО «КазТрансОйл» (дочка АО НК КазМунайГаз) сообщила, что во 2 квартале в порте Актау отгрузило на экспорт 347,1 тыс. тонн нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан». Кварталом ранее, по данному маршруту АО «КазТрансОйл» отгрузило на экспорт всего 19,2 тыс. тонн нефти с Тенгиза. То есть, за один квартал экспорт нефти с месторождения Тенгиз по альтернативному маршруту вырос сразу в 18 раз», — пишет автор.

Кто не в курсе — АО НК «КазМунайГаз» и государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR заключили соглашение о транспортировке 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз.

Телеграмер также предлагает обзор и анализ инвестиционных возможностей для казахстанцев — подготовили его коллеги из ranking.kz.

Основные опции: банковские депозиты, рынок ценных бумаг, золото (драгоценные металлы), жилая недвижимость.

«… банковские вклады подходят скорее для защиты от инфляции, нежели для получения высокой доходности. Действительно, с августа 2021 года или на протяжении уже 21 месяца, инфляция в стране превышает среднюю доходность по депозитам. В апреле 2023 года среднее значение ставки вознаграждения БВУ РК по привлечённым депозитам физлиц составила 13,9% при потребинфляции 16,8%. Инвестиции на рынке ценных бумаг можно осуществлять лично или через управляющую компанию. Однако, самостоятельное инвестирование требует существенных знаний и навыков работы фондового рынка. Инвестирование в золото больше подходит для институциональных инвесторов на долгосрочный период. …Инвестиции в жилую недвижимость в контексте экономики Казахстана выглядят интересными. По состоянию на май 2023 года цены на квартиры на вторичном рынке повысились на 9%, новое жильё — на 15,9%. При этом за пятилетний период рост цен на новое жильё составляет 84,2%».

Экономический рост Казахстана за январь- июнь 2023 года составил 5,0%, сообщает ТГ:

«По заявлению Правительства, рост реального ВВП за первые шесть месяцев текущего года составил 5,0%, после 4,5% в январе-мае 2023 года. Рост экономики за отчетный период вернулся к отметке, который был зафиксирован за январь-апрель 2023 года».

Экономист с горечью пишет об уходе выдающегося казахстанского ученого:

«Ушел из жизни видный ученый, основатель школы экономико-математического моделирования Казахстана, доктор экономических наук, профессор, академик Сайлау Байзакович Байзаков. Ему было 85 лет. За многие годы плодотворной работы Сайлау Байзакович воспитал и вырастил целую плеяду ученых-экономистов, в том числе более 30 докторов и около 100 кандидатов экономических наук, внесших значительный вклад в развитие плановой и рыночной экономики. Многие вспомнят его добрым словом во время работы в советское время (Госплан и НИИ АСПУ), про самого молодого доктора экономических наук, про деятельность в проекте TACIS и Институте экономических исследований… Многие государственные деятели, министры бывшие и нынешние, независимые экономисты являются его учениками и последователями. Переход на рыночную экономику доказал, что школа Байзакова является самой конкурентной среди остальных (не в обиду другим школам), так как современный Экономикс без математики – это как оперное либретто без музыки.

Его роль и вес в области моделирования экономики являются громадными…».

О чем шумит страна

PRO КАДРЫ KZ – 31 667 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@prokadrykz

О чем шумит страна, узнаем в этом Telegram- канале — агрегаторе новостей Казахстана и мира.

Ермек Нарымбай через 15 дней выйдет на свободу. Меру пресечения изменили, он будет находиться на свободе на пробационном контроле, сообщает ТГ.

Глава «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов сомневается в целесообразности строительства АЭС в Казахстане.

«Он не уверен, что государству будет посилен тот тариф, который установят после строительства объекта, стоимость которого может достигать десятков миллиардов долларров. Кроме того, он опасается ситуации с обмелением озера Балхаш или Каспийского моря, территорию близ которых могут выбрать для строительства АЭС», — сообщают авторы.

Главу КНБ спросили о работе во время январских событий.

https://kazpravda.kz/n/obespechenie-bezopasnosti-strany-glavnyy-prioritet/

Кто хочет убрать акима Алматы Ерболата Досаева? Петиция против Досаева, Нуркадилова, Храпунова, Тасмагамбетова, Байбека. Кто худший аким Алматы? Петицию против градоначальника подписали несколько десятков человек, пишет ТГ.

Где будет отбывать 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов?

«Наказание осужденный М. Бектанов отбывает в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности в городе Семее», — отвечают телеграмеры.

Миллионеры и экс-депутат: кому и за сколько достались нефтяные месторождения РК.

https://orda.kz/bez-obyasnenij-kazahstan-za-33-mlrd-tenge-prodal-prava-na-neftyanye-mestorozhdeniya/

Стоимость проезда по платным дорогам могут поднять в стране.

https://baigenews.kz/stoimost-proezda-po-platnym-dorogam-mogut-podnyat-v-strane_156276/

Казахстан вновь обогнал Россию в рейтинге бензина.

https://ratel.kz/raw/kazahstan_vnov_obognal_rossiju_v_rejtinge_benzina

ТГ выложил новое видео вымогательства денег и унижений девушек.

«Ранее в Алматы на съемной квартире толпа девушек жестоко избила 20-летнюю уроженку села Узынагаш. В результате избиения и падения с высоты третьего этажа у нее серьезные травмы», — сообщают авторы.

Руководителем Актюбинского международного аэропорта стал тот, кто не смог купить кресло акима Актобе.

https://ratel.kz/raw/rukovoditelem_aktjubinskogo_mezhdunarodnogo_aeroporta_stal_tot_kto_ne_smog_kupit_kreslo_akima_aktobe

КазМунайГаз и Petrosun монополизировали оптовый рынок бензина в Казахстане.

https://ulysmedia.kz/news/18399-petrosun-i-kmg-monopolizirovali-optovyi-rynok-benzina-dizelia-i-aviakerosina-v-kazakhstane/

О спорт! О деньги!

Дядя Ваня – 1 523 (-21) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@uncle_Vanja

Ух, в этом ТГ адреналинчика — хоть отбавляй!

«Можно смело сказать, что автор первого гола в истории сборной Казахстана по футболу Владимир Нидергаус отделался легким испугом. А ведь мог получить за коррупционные делишки в Беларуси вполне реальный срок», — пишет автор.

На этой неделе в Минске знаменитому в недалеком прошлом футболисту огласили приговор. Бывший спортивный директор солигорского «Шахтера» обвинялся по ч. 1-2 ст. 253 УК РБ (подкуп участников и организаторов спортивных соревнований).

«В худшем случае уроженец славного города Кокшетау мог провести в местах не столь отдаленных два ближайших года. Владимир Нидергаус свою вину полностью признал и суд пошел навстречу подсудимому. Бывшему футболисту назначили штраф в размере 5000 базовых величин (185 тысяч белорусских рублей) и освободили из-под стражи в зале суда», — сообщает ТГ.

«Дядя Ваня» собрал самые интересные факты по громкому делу:

Во время ареста у Владимира Нидергауса изъяли два паспорта – России и ФРГ. Также он имеет виды на жительства в Казахстане и Беларуси.

Следствие арестовало банковские счета подследственного, на которых хранились 160 тысяч белорусских рублей (63,4 тысячи $), 220 евро и 1 доллар.

В 2022-2023 годах Владимир Нидергаус проходил процедуры облучения. Медики диагностировали у него онкологическое заболевание. По словам адвоката, бывшему спортивному чиновнику требуется срочное лечение в Германии.

Федерация футбола Беларуси (АБФФ) признала уроженца Кокшетау персоной нон-грата в стране.

Если сложить все штрафы, которые пришлось выплатить Владимиру Нидергаусу, то каждый день отсидки в СИЗО обошелся ему 517 долларов.

«Дядя Ваня» узнал зарплату хоккеиста Савицкого. Нападающий сборной РК получит в столичном «Барысе» 45 млн рублей (около 220 млн тенге) за два года.

«Об этом сообщил журналист «СЭ» Артур Хайруллин. В предстоящем сезоне базовая зарплата форварда составит 21 млн, в следующем – 24 млн», — пишет телеграмер.

В социальных сетях распространяется видео, в котором крепкий мужчина избивает отца с ребенком. Заместитель главы МВД РК Кайрат Сунтаев подтвердил, что кулаками машет… бывший чемпион мира по боксу по версии WBA Бейбут Шуменов. … В МВД возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

А 16 сентября казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов в Лас-Вегасе проведет поединок в UFC.

«Опытный американец Келвин Гастелум рвет и мечет. Боец из США разместился гораздо ниже в рейтинге, но считается очень опасным соперником. Он закатывал классные 5-раундовые зарубы против Исраэля Адесаньи, Даррена Тила, Роберта Уиттакера, Джаред Каннонира. Но готов ли он снова засверкать в клетке UFC. Сам Гастелум называет казахстанца Шавката Рахмонова крутым парнем, но обещает нанести Номаду первое поражение в карьере», — автор явно с нетерпением ждет поединка.

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