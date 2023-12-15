Корабли на заводе «Зенит» все равно построит Турция, «предательский» почерк Бишимбаева и почему «эталоном» времени стала территория Младшего жуза?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Всю неделю в Telegram и YouTube-каналах самые обсуждаемые темы — аварии и сбои в теплосетях по все стране. Такой проверки на беспечность не было за всю историю независимости Казахстана.

В мире новости в прежнем русле. Америка все-таки дала деньги на войну Украине.

Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленно прекратить огонь в секторе Газа, безоговорочного освободить всех заложников и обеспечить гуманитарный доступ в зону конфликта. Казахстан поддержал это требование, сообщают телеграмеры.

Мининформ цитируют авторы: в 2024 году Казахстан сократит закуп российского контента для телеканалов в пользу отечественного TV. В ТГ «Orda» попал документ Высшей аудиторской палаты, где указано, что в 2019–2020 годах «Первый канал Евразия» приобрел контент «Первого канала» РФ за 3,9 млрд тенге. Министерство информации в ответ на запрос заверило: транслируемый контент не политический.

С наступающим пока никто никого не поздравляет – новогоднюю паузу общество делать, как будто, не собирается. Расскажем, что больше всего обсуждают в «телегах».

Шанс «Зенита» или «чисто бизнес»?

«ORDA» – 137 275 подписчиков на этой неделе

Telegram-канал публикует комментарий вице-министра министерства промышленности и строительства Азамата Бейспекова о скандальном, по сути, решении закрыть уникальное производство — отечественных кораблей. По его словам, исключительно из благих намерений 85% акций АО «Уральский завод «Зенит» разрешено купить турецкой строительной компании — в обмен на инвестиции в возведении судоверфи на Каспии.

Мы уже рассказывали в обзорах, что заводчане обратились с открытым письмом к президенту страны, заявив, что продажа мажоритарного пакета акций уральского предприятия противоречит интересам компании, работников и, в первую очередь, — государства. А бывший генеральный директор «Зенита» Вячеслав Валиев прямо назвал позицию министерства промышленности и строительства «антигосударственной и направленной на уничтожение отечественной промышленности».

Изучая тему, корреспондент Orda.kz допытывался у вице-министра о причинах непопулярной и сомнительной сделки. Ответ был простой: Казахстану необходимо строить судоверфь на Каспии, а АО «Уральский завод «Зенит» такой конкуренции не выдержит. Шанса хотя бы попробовать тоже не дали – и не только заводу, но и …реке Урал. Почему? Это чиновник тоже объяснил.

Телеграмеры, между тем, цитируют чиновника:

«Мы понимаем, что успешно работающий завод должен сохранять мощность. Нас никто не заставляет идти в компаньоны к тем, кто строит судоверфь. Когда они построят ее и организуют производство, наш завод «Зенит» может остаться не у дел. Новая компания будет находиться на берегу Каспия, а Урал мелеет. Я был на заводе 11 ноября, встречался с коллективом. После переговоров значительная часть сотрудников поддержала мои предложения. Задача не в том, чтобы продать завод, государство много дохода не увидит от этого. Главное — обеспечить «Зениту» такую кооперацию, чтобы он был на длительное время загружен».

Авторы Telegram-канала «ORDA» также выяснили, что завод «Зенит» имеет государственные и частные заказы – обязательства, на 2024 и на часть 2025-го годов.

«… Чисто из благих намерений начали рассматривать этот проект», — объяснил Бейспеков.

Вице-министра заметил: у уральского предприятия были проблемы с инвестициями, а любое производство требует обновления производственных фондов, модернизации, расширения производственной линейки.

В чем интерес у турецких компаний? На переговорах с правительством Казахстана они объяснили: если будет «Зенит», то будет меньше капиталовложений на Каспии. В планах иностранных инвесторов использовать производственные мощности уральского завода, сплавлять на Каспий суда и там производить окончательную сборку.

«За столько лет как таковых инвестиций в завод не было», — отметил вице-министр.

Телеграмеры сообщают также, что Бейспеков заверил: вопрос реализации акций вынесут на рассмотрение госкомиссии по модернизации экономики при премьер-министре.

«… Лучше 74% продать, тогда у нас будет пакет, который может блокировать любые решения иностранного инвестора. Все условия прописываются в учредительном договоре. Можно и с 1% блокировать», — сообщил вице-министр.

Правительство при продаже мажоритарной части акций уральского завода планирует выставить два условия: сохранение профиля деятельности и количества сотрудников.

На заводе чиновник попросил коллектив сформировать требования к инвестору: сохранение рабочих мест, вложение в модернизацию, сохранение направленности завода, что он судостроительный и действует в интересах оборонной способности страны.

Словом, на словах получается не сделка, а песня, редкий шанс. Заводчане согласились с доводами министерства. Но отечественный судостроительный завод мы все же потеряем.

Еще об одной скандальной истории, связанной с вопросами национальной безопасности рассказывают телеграмеры: «фирма племянницы Назарбаева погрязла в судебных спорах и скандалах».

«Компания Tolagai-2050, которой владеет племянница Нурсултана Назарбаева, погрязла в судебных тяжбах. Фирма заключила многомиллионные договоры на строительство объектов и допустила грубые нарушения».

Речь идет – внимание — о строительстве 50 пограничных застав(!). А подробности в кулуарах мажилиса рассказал журналистам депутат Айдос Сарым.

По словам мажилисмена, в 2020 году был проведен тендер и заключен договор с подрядными организациями ТОО «Kapital construction» и ТОО «TOLAGAI-2050» на общую сумму 53 894 млн тенге и должно быть построено 15 пограничных застав до 31 декабря 2023 года. Но фирма допустила грубые нарушения и были жалобы на качество работ. На 1 октября Tolagai-2050 освоила лишь 35% от общей суммы договора, с возмущением подчеркнул Айдос Сарым. Это не первый случай, когда компания оказывается в центре скандала. Ее участие в различных проектах, включая реконструкцию оросительных сетей в Алматы и Павлодарской области, было сопряжено с жалобами на качество и проблемами с соблюдением сроков. На фоне этого фирма оказалась вовлечена во множество судебных разбирательств, включая обвинения в недобросовестности при госзакупках.

Но комитет автомобильных дорог минтранспорта, будучи заказчиком проекта, до сих пор не принял решение по расторжению договора.

Депутат в недоумении, и все мы — тоже. Почему минтранспорта отказывается расторгнуть соглашение с фирмой и не требует возмещения убытков?

И сколько это стоит?

Данияр Ашимбаев – 8 078 подписчиков на этой неделе

Внимательный политолог сообщает, что правительственные чиновники в 12 (!) раз за все годы независимости Казахстана решили изменить порядок исчисления времени на территории Казахстана. Конечно, такая настойчивость должна быть вознаграждена.

По предложенной схеме, пишет автор, 12 областей и три мегаполиса, в которых проживает 80% населения страны, должны в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года перевести стрелки часов так, чтобы время синхронизировать с пятью западными областями — там проживает 20% населения страны.

Это должно решить такие проблемы, как «хроническое недосыпание человека, снижение физической и умственной деятельности, иммунитета».

«Вообще-то, чтобы высыпаться, нужно просто ложиться спать пораньше. Снижение умственной деятельности — это вопрос к работе МНВО, Минпроса и МКИ. Физическая деятельность — компетенция МТСЗН и МТС, а иммунитет — Минздрава. И как заметил один коллега: очень интересно, почему в этот раз эталоном времени для всей страны была определена территория Младшего жуза?», — с иронией пишет телеграмер.

«Я так понял, что функции помощника президента по науке и инновациям будет выполнять искусственный интеллект?».

Еще одно наблюдение политолога. Правда, комментировать эту информацию он не стал.

9 декабря Генпрокуратура и МЧС сообщили о предварительных результатах расследования причин трагедии на шахте им. Костенко.

Автор предлагает сравнить: МЧС сообщает, что «по результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя». А по данным прокуратуры, «в рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам АО «АрселорМиттал Темиртау» и Департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области, не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты».

Уязвим и опасен

«PRESS. KZ» – 3561 подписчик на этой неделе.

Telegram-канал публикует выводы графолога Татьяны Кузнецовой, которая изучила почерк экс-министра Бишимбаева, арестованного за зверское убийство своей молодой супруги. У нее нет никаких сомнений в его виновности.

Эксперт исследовала записи блокнота, который он подарил Салтанат Нукеновой за год до трагедии. Автор строк, согласно ее заключению, имеет предпосылки к зверской жестокости — его почерк полон неблагополучных психологических характеристик: неуравновешенности, скачущей самооценки, уязвимости и т.д.

«Сразу отмечу, что графолог не читает текст, ему важнее не ЧТО, а КАК написано. … Невооруженным глазом видна раздутая нижняя зона букв «у», «д», «з» — петли открыты, длинные, пересекают нижние строки. Сама по себе нижняя зона — это проекция работы заднего – животного, отдела головного мозга. …Именно удовлетворение животных инстинктов движет человеком, преобладают неконтролируемые эмоции», — объяснила графолог.

Отсюда и взяточничество, злоупотребление алкоголем, наглое, претенциозное поведение, извращенные сексуальные импульсы — доминирование, жестокость…

«Не хочу об этом даже писать. …Его мотив- нападать! Он себе разрешает резкие выпады в сторону окружающих. Он агрессирует, видит то, чего нет: внутренние накрутки букв «о» — это мнительность, надуманность, накручивание себя», — цитируем выдержки заключения Кузнецовой.

Графолог заявляет, что экс-министр — манипулятор, а то, что случилось с Салтанат Нукеновой — не единственный случай в его жизни. Он уже избивал и ему не пришлось отвечать за это, он уверен в своей безнаказанности.

«Уйти от таких мужчин очень сложно, они не отпускают, поэтому лучше не попадаться в их сети. Смотрите не на слова и даже не на поступки — доверяйте себе, знайте, что есть еще и такой метод исследования. Пусть эта записка с красивыми словами любви, написанная рукою убийцы, запомнится нам. А убийца понесет заслуженное наказание, лично у меня нет никаких сомнений в его виновности», — заявила Татьяна Кузнецова.

Напомни, ранее «телеги» сообщали, что родственники Салтанат Нукеновой просят проверить источник богатств матери Бишимбаева. Они опасаются повторения истории с безнаказанностью экс-министра, поскольку родственники подозреваемого открыто говорят о своих больших связях и таких же финансовых возможностях, пишет ТГ.

Не год, а кризис, какой-то!

«Злобная татешка» -73 034 подписчика на этой неделе

Небольшой анализ 2023 года публикует «Злобная татешка» — чем удивил уходящий год и почему. Во-первых, «самой интересной парламентской кампанией в новейшей истории страны».

«…Результат был до конца непредсказуем, в мажилис прошло аж шесть партий, включая новичков- «республиканцев» и, кажется, давно потерявшую подобные надежды ОСДП», — пишет ТГ.

Ярким общественным событием стал «поход в Астану» сотрудников нефтесервисной компании.

«На самых острых этапах переговоры нефтяников прошли практически при полном молчании партбоссов всех мастей», — отметили телеграмеры.

При этом мажилис, авторы называют «почти разрядившейся батарейкой», а движения властей — попыткой «нажимать на все возможные кнопки этого «пульта».

Реакция общества на убийство Салтанат Нукеновой стало, по мнению ТГ, важной лакмусовой бумажкой. А громкие антикоррупционные процессы ждут нас и в 2024 году

«Но большой вопрос — удовлетворит ли статус их фигурантов почтеннейшую публику», — ехидничает «татешка».

Реагирование на ЧС – тоже не прошло проверку и остается политической проблемой. Летом — природные пожары, под занавес года — сфера ЖКХ. В этих условиях — до весны 2024 года усиливаются риски для акимов различных уровней, которые на роль вечно крайнего Гуськова из фильма «Гараж» подходят лучше всего, пишет ТГ.

«Осенние перестановки в правительстве на фоне обещаний модернизации всего и вся (от армии до промышленности) явно воспринимается многими, как промежуточная остановка на пути к смене кабмина. Если не накануне Наурыза, как сообщают инсайдеры из Ак орды, то под конец 2024 года — вполне возможно.

А в целом, вся вторая половина года, пишут авторы ТГ, пожалуй, стала первым большим кризисом для лозунгов о «Новом Казахстане».

«Когда даже самые отъявленные оптимисты уже поняли, что соусом новых лозунгов не скрыть «истекающего срока годности» у по-прежнему избежавшей серьезных реформ системы. Как пелось в одном молодежном сериале начала 2010-х, «пацаны смотрят вдаль и верят — но трамвай не едет пока»», — заключает «Злобина татешка».

И про ОДКБ.

Предстоящее председательство Казахстана в ОДКБ позволит стране опираться на сильные стороны этой организации в своих интересах, отмечают телеграмеры. Например, «сделать более ярко выраженный акцент в ее работе на противодействие угрозам, актуальным именно для Центральной Азии, включая действия радикальных исламистских группировок и активность «мечтателей о цветных революциях»». Недаром именно по инициативе Астаны готовится поправка в устав ОДКБ о возможности развертывания миротворческих сил под эгидой этого военного блока без согласования и санкции Совбеза ООН. После принятия поправок, для ввода миротворцев ОДКБ будет достаточно запроса легитимного руководства нуждающейся в этом страны-участницы организации.

«Поэтому, когда министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков в ноябре заявил, что Астана остается одной из самых надежных участниц организации, это был не абстрактный жест доброй воли, а именно понимание руководством страны вполне прагматичных государственных интересов», — заключают авторы ТГ.

Хозяйственность в дефиците

«PROTENGE» – 24 157 подписчиков на этой неделе

После блокировки Telegram-канал вновь в боевом строю. Авторы публикуют топ-пяти самых дорогих объектов, которые строятся в Казахстане прямо сейчас и к каждому, как пишет ТГ, есть вопросы. Информация интересная и познавательная. И она также о нашей (бес) хозяйственности, (не) бережном отношении к общему национальному кошельку и (не) требовательности общества.

Это онкологический центр в Астане — сумма контракта 143,8 млрд тенге (в 2023 году на него потратили 34,3 млрд тенге). Срок открытия перенесен с 2021 на 2024 год;

Центр гематологии в Усть-Каменогорске — сумма контракта 62,6 млрд тенге (11,7 млрд тенге выделено в 2023 году). Открытие планируется в 2024 году;

Метро в Алматы — общая сумма контракта 60,4 млрд тенге (9,2 млрд выделено только в 2023 году). Новые станции метро обещают открыть к 2025 году.

Мост через Бухтарминское водохранилище — сумма контакта 53,5 млрд тенге (в договоре не отображено сколько на него уже потратили в этом году). Срок сдачи перенесен с 2023 года на 2025-ый;

Национальный университет спорта в Астане — сумма контракта 47,1 млрд тенге (только в 2023 на него выделили 19,5 млрд тенге). Его строят, к слову, с 2010 года, сейчас открытие планируется на 2025 год;

«Все эти объекты начали строиться задолго до 2023 года, и уже обошлись бюджету в десятки миллиардов. По трем из пяти перенесены сроки сдачи. Например, на гематологический центр в ВКО не хватило денег и тогдашний аким Ахметов попросил финансовой помощи у правительства. А строительство моста стало предметом журналистского расследования. Если говорить про Университет, то это долгострой почти с 15-летним стажем и тоже с коррупционной историей.

Что касается метро в Алматы, то цена строительства линии метро до станции «Калкаман» увеличилась на 20 млрд тенге, при том, что сам маршрут сократился на 500 метров…», — сообщают телеграмеры.

Еще одна тема не уходит с отечественных Telegram-каналов – земли Казахского национального университета. Журналисты со ссылкой на расследование «Азаттыка», интересуются: почему миллиардер Тимур Кулибаев не возвращает земли КазНУ?

Около университета, рядом с проспектом им аль-Фараби, компания Atlas development возводит бизнес-центр (БЦ). Журналисты сообщают, что эта компания принадлежит Тимуру Кулибаеву. А земля, на которой строят БЦ, давно находится в частной собственности. Фото 6

«А вот соседние участки университет передал акимату. Городские власти сдали их в аренду частной компании. Площадь участков — 0,8 гектара. Без них невозможно построить и запустить БЦ в эксплуатацию. Эти участки и стали предметом судебного иска земельного комитета к бизнес-структурам Кулибаева. Суд встал на сторону истца: аннулировал относящиеся к делу постановления акимата от 2017 года и договоры аренды земли», — пишут телеграмеры.

Но этого оказалось мало, чтобы вернуть земли университету, сообщает ТГ. По словам юриста Бакытжана Базарбека, препятствуют возврату земли постановления, изданные в 2020 и 2021 годах прежним акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым.

По участкам началось новое судебное разбирательство.

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