Про Ад и сковородки, кто не дает хоронить погибших лесничих и о странностях в работе минэкологии

Обзор Telegram и Youtube каналов

Ох, тяжелая неделя выдалась у казахстанцев. 12-й по счету траур страны, обличения, фейки, волна ЧС и происшествий. Одни Telegram и YouTube-каналы полыхали Семейским пожаром, в других котлы кипели и сковородки разогревались — кто виноват в трагедии? Почему народ выбрал главной мишенью министра экологии и природных ресурсов Сулейменову?

«Телеги» успели рассмотреть все события со всех ракурсов. Полностью выгоревшая площадь реликтового хвойного леса в Абайской области, почти равна площади города Алматы и Астаны. Но неважно это в сравнении с муками людей, чьи жизни поглотило адское пламя пожара. Соболезнования близким и народу Казахстана со словами сострадания и терпения направили Президенты стран мира и духовные лидеры. А терпение пригодится. Близкие погибших в Семейском пожаре не скоро смогут похоронить их тела – судебные экспертизы могут продлиться месяц.

Казахстанцы собрали больше 127 млн тенге в помощь Абайской области. Но куда уйдут эти деньги? 3 случая заражения пациентов ВИЧ зарегистрировано в Центральной городской клинической больнице Алматы. Заслуженного тренера Казахстана по боксу Сапабека Мукушева подозревают в изнасиловании падчерицы. Певец Торегали Тореали получил 20 суток ареста за управление автотранспортом в состоянии наркотического опьянения. И все? — возмущены телеграмеры и общественность.

Тут еще Геннадию Головкину взбрело в голову отказаться от всех титулов чемпиона мира. Мы не узнаем имена богачей, незаконно выводивших активы из страны. Мажилис принял законопроект по возврату незаконно выведенных активов. Реестр богатых казахстанцев, которые незаконно вывезли капитал из страны, будет закрытым.

Где-то есть хорошие новости, но «Телеги» их не грузили.

Что ж, жизнь-то полосатая.

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А Рай на какой остановке?

PRO кадры kz – 29 305 (+1057) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@prokadrykz

Telegram-канал на этой неделе забит новостями о криминальных скандалах.

В Алматы продолжается досудебное расследование в отношении экс-главы Bank RBK Жомарта Ертаева, — телеграмер ссылается на Генпрокуратуру. Ущерб по этому уголовному делу составляет 167 млрд тенге.

Бывшего зам акима Тараза Кайсара Сарытая экстрадировали из Грузии. Его подозревают в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств на сумму более 50 млн тенге.

Заслуженного тренера Казахстана по боксу Сапабека Мукушева подозревают в изнасиловании, сообщили в полиции Костанайской области. Заявление написала 20-летняя падчерица.

«Продолжаются допинговые скандалы в казахстанской тяжелой атлетике. Чемпион мира среди молодежи Артем Антропов временно отстранен после серебра чемпионата Азии — проверка пробы выявила применение запрещенных препаратов. Мы, кажется, уже ничему не удивляемся после допинговых разочарований с Ильей Ильиным. Уважаемые тренера, пожалуйста, прекращайте ломать судьбы ребят…», — комментирует телеграмер.

Ситуация с Торегали Тореали усугубилась, сообщает ТГ.

«Парень наглеет — привык к безнаказанности, как и многие другие. В октябре был чёткий звонок. Уже тогда надо было реагировать жёстко и принципиально. …Этот беспредельщик снова получил слишком мягкое наказание, хотя у него деяний на несколько статей и несколько лет. У нас кто-то из политиков и силовиков целенаправленно «крышует» подобных людей?», — возмущены авторы очередным проступком певца, которого остановили на автодороге в состоянии наркотического опьянения.

«В Аду есть отдельный котёл для HR менеджеров — кадровиков. Они каждый день строчат прошения о переводе в Рай. Но их отклоняют из-за отсутствия стажа и опыта нахождения в Раю», — сбавляет шуткой градус напряженности ТГ.

Тут же о всех новых назначениях и версиях на эту тему.

Кто посмел?

Выход к правде – 72 493 (- 13 339) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@ulysmediatg

В Минэкологии ищут «диверсантов и предателей» после статьи, размещенной на сайте этого ТГ — Ulysmedia.kz.

«В министерстве экологии и природных ресурсов началась глобальная проверка — доверенные лица Сулейменовой разыскивают сотрудников, которые предоставили Ulysmedia.kz документы, подтверждающие неправедные действия министра», — пишут телеграмеры: в своей статье они рассказали о странностях, происходящих в министерстве.

Ссылочка:

https://ulysmedia.kz/analitika/17239-kto-posmel-posle-stati-ulysmedia-kz-v-minekologii-ishchut-diversantov-i-predatelei/

Аким Жетысуской области уже во второй раз отказывается отвечать, во сколько государству обходится содержание его роскошной лесной резиденции с теннисным кортом в черте Талдыкоргана, сообщают далее авторы ТГ.

«Геннадий Головкин отказался от всех титулов. Казахстанский боксер Геннадий Головкин отказался от всех титулов чемпиона мира. Почему знаменитый спортсмен принял такое решение? https://ulysmedia.kz/news/17291-gennadii-golovkin-otkazalsia-ot-vsekh-titulov/», — ошарашивает ТГ заявлением знаменитого боксера.

«Это уже не первые проблемы с законом у Торегали Тореали. В прошлом году его обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах», — ТГ подхватил тему задержания одурманенного певца.

Телеграмер сообщает, что выявлено 3 случая с ВИЧ-заражения пациентов в Центральной городской клинической больнице Алматы.

К слову, в прошлом году в Казахстане четыре тысячи человек заразились ВИЧ. В позапрошлом — 3,5 тысяч.

Госсистему изменить очень трудно: Аружан Саин рассказывает о своем увольнении.

«Казахстану нужны кардинальные реформы, чтобы права детей соблюдались в образовании, здравоохранении, соцзащите и в самых разных областях нашей жизни», — цитирует экс-омбудсмена ТГ.

Авторы сообщают также: КТЖ ввёл конвенционный запрет на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций Российских железных дорог на все станции Казахстана. Запрет на перевозку будет действовать с 14 июня по 14 июля, он вводится по обращению КТЖ от 8 июня.

Что это значит, разъяснит ТГ.

Суд без дела

Shishkin_like – 11 772 (+1533) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@shishkin_like

Пока страна приходила в себя от шока Семейской трагедии этот Telegram-канал время зря не терял. Авторы выяснили, что в прошлом году «Семей орманы» 13 раз подавал в суд на поставщиков. Лишь в пяти случаях суд согласился с доводами резервата.

«В прошлом году резерват участвовал почти в двух десятках процессов. В большинстве случаев «Семей орманы» судился с поставщиками….», — пишет ТГ.

Авторы сообщают: в марте 2022 года резерват судился с основным поставщиком по сумме контрактов — с ИП Яниной Шахворостовой. Всего, по данным Adata.kz, стороны заключили договоров на 816 млн тенге. Главный предмет госконтрактов — приобретение дизельного топлива и бензина. Судья иск «Семей орманы» не удовлетворил.

Особняком среди дел 2022 года стоит история о возмещении материального ущерба за спиливание 141 сосны на территории Морозовского филиала резервата «Семей орманы». Государство оценило ущерб от преступления, совершенного в 2020 году, в 4,5 млн тенге.

«Примечательно, что при внушительной зоне ответственности (площадь резервата — 665 тыс. га) у руководства «Семей орманы» в прошлом году нашлось время для подачи иска против «независимого блогера» Руслана Кибке…», — бурит тему дальше ТГ.

Канал рассказывает о нехорошем споре чиновников. Почему вдове пропавшего во время пожара в Абайской области тракториста Сергея Архипова, чье тело 13 июня обнаружили полицейские, нужно доказывать, что ее супруг не ходил в лес по грибы, а принимал участие в тушении пожара? Полиция и прокуроры тем не менее настаивают: его не следует считать 15-м погибшим при тушении, только потому, его смерть вызвана инфарктом.

О хорошем: казахстанцы собрали больше 127 млн тенге на помощь Абайской области

Национальная волонтерская сеть отчиталась на что уже потрачена часть средств.

О спорном: мы не узнаем имена богачей, незаконно выводивших активы из страны.

Депутаты мажилиса приняли в двух чтениях закон о возврате государству незаконно приобретенных активов. Там есть пунктик — реестр богатых казахстанцев, которые незаконно вывезли капитал из страны, будет закрытым. Имена и фамилии клептократов будет знать комиссия, которую создадут специально при генпрокуратуре, чтобы отслеживать процесс возврата денег в страну.

Странное решение, но, может, не стоит сильно переживать – где знают трое, там знают все. Да и отменить пунктик всегда можно.

За нами следят!

EImedia – 2 667 (+140) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@elmedia_kz

Оппозиционный Telegram и YouTube-канал Гульжан Ергалиевой продолжает отстрел по своим мишеням. К 69-летнему Дню рождения Даниала Ахметова — он тут мишень под № 12, если что, на одноименном YouTube-канале вышла передача: «Миссия «Терминатора». Сын «весом» в $145 млн. Наследники Даниала Ахметова».

«Elmedia подводит некий итог деятельности этого непотопляемого кадра назарбаевской… и попыталась понять, почему Ахметов до сих пор нужен был власти, останется ли он дальше рулить ВКО и в чем его незаменимость…», — пишет автор, предлагая в качестве спикера политика Булата Абилова.

https://www.youtube.com/live/v2Nk2A8okYk?feature=share

Телеграмер предлагает в своем YouTube-канале посмотреть второй выпуск авторской программы экономиста и эксперта Айман Турсынкан: «ЕС следит за нами. Как поступит Токаев? На грани фола».

«С принятием 25 февраля 10-го пакета санкций под ограничения попали товары, являющиеся частью промышленного экспорта казахстанских предприятий в Россию. Ранее под санкции попала продукция нефтегазового и горнорудного сектора, цветные металлы. Под ограничением экспорта в Россию оказалось 59% всего текущего экспорта Казахстана. Сколько можно потерять в торговле при исполнении этих санкций?».

Мажилисмен от партии Amanat Мурат Абенов кинулся в крайности — внес предложение отменить разрешение на выдачу иностранцам ИИН банками второго уровня, и проверить есть ли там нарушения законодательства. Проект закона о возврате незаконно приобретенных активов прошел через второе чтение в нижней палате Парламента.

«…не вызвав особого обсуждения, проект был направлен в верхнюю палату. Мажилисмены внесли ряд поправок, провели 13 заседаний рабочих групп с представителями уполномоченных органов, НПП «Атамекен» и НПО», — пишет ТГ.

Посмотрим, что скажут сенаторы.

Леса сгорели, охота продолжается

ОБОЖАЮ – 21 652 подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@asshotobozhaet

Как обещали в обзорах, напоминаем об интервью в Telegram и YouTube-каналах журналиста Асхата Ниязова с акимом ВКО Даниалом Ахметовым.

«Даниал жолы. 9 лет назидания. Завершающий выпуск про. Здесь будет то самое интервью и немножко ещё) https://youtu.be/wUkh2j3aJNc», — анонс телеграмера.

Канал хоть и имеет солидное число подписчиков, но обновляется не часто. Тут есть коротко о том, как проходило интервью с Ахметовым. Удачный кадр – автомобиль бывшего акима Бородулихинского района Абайской области, от которого он сразу «открестился».

«Того самого, где сейчас горят леса. Мы встретили Григория Пинчук случайно возле акимата Абайской области. Нам он сказал, что авто принадлежит его супруге. Сам он представился как бизнесмен. И правда, на данный момент он является главой семейского автобусного парка. Эх, если бы я знал хотя бы об этом, когда встретил его. Потому что, в последние годы в Семее огромные скандалы и проблемы с автобусами. Каждый раз, когда я приезжал в Семей, мне рассказывали об этом», — замечает автор.

Повезло Пинчуку, это точно.

«Послужной список в госорганах у него не хилый. Помимо Акима Бородулихинского района (2002-2007 гг.) он был заместителем акима города Семей, Восточно-Казахстанской области, а также секретарём областного маслихата. Сказал нам, что дружит с Даниалом Кенжетаевичем и даже похвастался, что будет у него на день рождении 15 июня. Случайная встреча, а сколько бекграунда ….», — не унимается охотник за акимами.

Коса на камень

Нурсултанский соловей -76 092 подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@nursolovej

Свою «Телегу» выкатывает на поле битвы «Нурсултанский соловей» — таранит напролом общественное войско, сформировавшееся после Семейской трагедии. Попало от ТГ и журналистам, и представителям казахстанской блогосферы.

Цитируем заявления ТГ:

« … расследование причин трагедии … стало поводом для масштабной информационной кампании по дискредитации отдельных госслужащих, чья вина в трагедии неочевидна или незначительна, при этом конечными бенефициарами такого рода кампании являются представители «старого Казахстана».

«…во всех опубликованных материалах казахстанской прессы фактически не упоминается аким Абайской области Нурлан Уранхаев, который был назначен на свою должность в июне 2022 года и известен тем, что заработал состояние на махинациях при строительстве жилья в Алматы и Астане еще в эпоху первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева…».

«…главной мишенью заинтересованных в информационной войне лиц сделали министра экологии и природных ресурсов Зульфию Сулейменову — самого молодого члена камбина в открытую обвиняют в том, что при ее попустительстве и произошла трагедия…».

«… за информационной кампанией по дискредитации Сулейменовой стоят влиятельные бизнесмены из нефтегазовой отрасли Казахстана…».

Инсайдерской информации здесь, как всегда, много, но на этой неделе больше тревожной.

Если верить информации, присланной анонимным источником на почту Telegram-канала, то уже в августе 2023 года страны Центральной Азии могут столкнуться с новыми вызовами активизировавшийся афганской ячейки террористической группировки «Исламское государство» — «Вилаят Хорасан».

Афганская террористическая ячейка «Вилаят Хорасан» расширяет свои возможности в части проникновения в органы управления в различных ведомствах и администрациях, утверждают телеграмеры.

«…какую-то часть такого рода агентуры удается выявлять разведке террористического движения «Талибан», сохраняющего контроль над Афганистаном, результаты их усилий нельзя назвать успешными. В настоящее время «Вилаят Хорасан» располагает подготовленным резервом террористов-смертников, которые способны проводить операции «истишхада» (самоубийственных атак) практически по всему Афганистану, и тем самым подорвать власть движения «Талибан».

Офис «Талибану», кто помнит, обещали предоставить в Астане.

Только свежий

Besh – 8 112 подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@besh1

Telegram-канал «эксклюзивных новостей из Казахстана» явно претендует на звание «народный». Даже радио есть — «Радио Беш».

«Родственники и близкие героев, погибших в страшном пожаре Абайской области, до сих пор не могут получить тела, чтобы предать их земле. Специалисты ещё изучают тела, проводят экспертизы. Наша редакция пообщалась с сотрудником УВП акимата района Бородулиха, который рассказал, что некоторые тела отдадут через несколько недель или даже месяц», — сообщает ТГ.

«Книга жалоб Беша» собирает проблемы с населённых пунктов. «Будем вместе стараться решать всевозможные траблы», обещают авторы.

В Казахстане петиции, набравшие более 50 тысяч голосов, планируют рассматривать на уровне Правительства, пишет ТГ.

«Совпадение? Не думаем — на этом вашем алаш точка онлайн существует петиция с требованием выхода KZ из ОДБК и ЕАЭС, которая уже набрала 54313 «за». Кстати, страничку с требованиями прекратить все интеграционные процессы с Российской Федерацией активно рекламирует тот самый Арман Шураев. Что делать отечественному малому, среднему и крупному бизнесу, который десятки лет активно работает с РФ? Загадка, на которую не может ответить ни Арман Шураев, ни 54к казахстанцев, ни даже Жанибек Фреско», — взывает к здравому смыслу ТГ.

А тем временем, пишет телеграмер, казахстанцы требуют отправить 33-летнюю Зульфию Сулейменову в отставку:

«Народ, мягко говоря, в шоке и не понимает, кому вообще могло прийти в голову посадить на должность министра молодую девушку. …Казахстанцы просто в восторге от того, что Зульфия совсем недавно была на том самом резервате и её никак не смутило плачевное состояние дел на объекте. …29 мая Сулейменова приезжала на резерват «Семей Орманы», который на тот момент горел уже 6 дней. Девушка была в модных очочках и легкой молодёжной курточке, всем своим видом играя в концепцию «Жана Казахстана»….

«Мир коворкингов, зе вилладжей, кокосового латте и модных инстаграмов разбился о суровую постсоветскую реальность. Зимой был Экибастуз, летом 14 трупов в Абайской области, погибшие животные. Что дальше?», — спрашивают авторы ТГ.

Мы так сильно удивляемся бардаку при тушении серьёзных пожаров, хотя полный беспредел творится буквально на каждому шагу – ТГ предлагает новости с регионов Казахстана.

— В алматинской области девочка попала в больницу из-за отравления запахом жуткого мусорного смрада во дворах посёлка Отеген батыра в Алматинской области.

— Акимат Актобе закупил 200 губок для обуви на сумму более 200 тысяч тенге. Зачем?

— В СКО 220 сел не имеют централизованного водоснабжения. Но каждый год власти выделяют миллиарды тенге на улучшение водоснабжения.

— Казахстанского тиктокера приглашали сняться в фильме «Брат-3». Аслан живёт в славном городе Актобе.

— Житель столицы снял на видео оголённые провода на детской площадке в Президентском парке….

Если посмотреть на все общенациональные трауры, то не нужно листать историю новейшего Казахстана. ТГ собрал все трагедии.

Траур 12 июня – это 12-й в истории независимого Казахстана. Впервые день общенационального траура в республике был объявлен в 2006 году. 20 сентября в Карагандинской области на шахте им.Ленина взорвался метан. Погибло 41 горнорабочих, семь пострадали. В городе Абай в 2008 году 11 января из-за взрыва погибло 30 шахтеров.

Один из самых губительных паводков в истории независимого Казахстана произошел в селе Кызылагаш Алматинской области 16 марта 2008 года. В результате трагедии число жертв достигло 43 человека, в том числе восемь детей.

Следующая трагедия произошла 11 марта 2010 года — прорыв плотины в Кызылагаше из-за разрушительных паводков. Погибло 45 человек, среди них 11 детей.

В 2012 году было объявлено два общенациональных траура. Убийство 14 пограничников и егеря на пограничном посту «Арканкерген» 28 мая. В тот же год 25 декабря под Шымкентом разбился военный самолет Ан-72. 27 человек, которые находились на борту погибли. Глава Пограничной службы КНБ Турганбек Стамбеков был в числе погибших.

Следующая авиационная катастрофа произошла в 2013 году. 29 января авиалайнер Canadair CL-600-2B19 авиакомпании SCAT выполнял плановый внутренний рейс DV760 по маршруту Кокшетау – Алматы. При заходе на посадку близ аэропорта Алматы авиалайнер рухнул на землю. Все, кто находился на борту: 16 пассажиров и пять членов экипажа погибли….

Без крыла самолета никто не споет

ORDA – 125 323 подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@orda_kz

Пожар в Абайской области полностью ликвидируют через четыре-пять дней, сообщил вчера, 15 июня ТГ со ссылкой на вице-министра по ЧС Ибрагима Кульшимбаева.

Почему у МЧС нет самолётов для тушения пожаров? Потому что нет денег, отвечает телеграмер.

«У нас есть только 33 вертолёта, которые имеют водосливные устройства, но из них порядка 16, которые могут тушить пожары. Остальные для поисковых работ и разведки. Но все они не могут быть на ходу, потому что идут какие-то плановые, регламентные работы. Поэтому почти половина из них всегда находятся на ремонте. Самолётов нет, потому что на это деньги мы запрашивали, но они не предусматриваются. Поэтому мы не купили ещё самолёты», — приводит ТГ слова Кульшимбаева.

Били шнуром: лагерь близ Шымкента проверят после жалоб школьников. Дети, отдыхающие в одном из лагерей Тюлькубасского района отправили родителям видеозапись, в которой пожаловались на плохие условия и попросили забрать их домой.

В Алматы уволили полицейского, который грубо толкнул иностранку возле ночного клуба – она близко подошла к автомашине правоохранителя.

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Спокойных всем выходных! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А просматривая Telegram и YouTube-каналы, не забывайте: журналистика неотделима от политики. И читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. Напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» собирают через сервисы накрутки. Поэтому имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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