Война Миров. Первый год Глобальной гибридной

На войне как на войне – потери, инфляция, голод

Весь 2021 год прошел под аккомпанемент падения активов и геополитического рейтинга коллективного Запада. Все это активизировало незападные центры силы в стремлении упрочить свои позиции и занять более просторное место под Солнцем. По своим последствиям в части масштабов, стремительности и разнообразия перемен уходящий год можно сравнить с полноценной Глобальной гибридной войной, где мелкие конфликты по принципу матрешки встроены в более крупные и находятся в резонансе с ними.

Весь год команда Джо Байдена пожинала негативные плоды своей победы над Дональдом Трампом. Дело в том, что 45-го президента свергали с помощью ударов по основам американского общества и не соблюдая никаких приличий. В итоге сильно упал рейтинг США в качестве демократического и свободного государства. На этой почве даже первоначальный Саммит демократий пришлось переназвать в Саммит за демократию. Само мероприятие прошло тускло и для Вашингтона неудачно.

Из внешнеполитических событий самым болезненным ударом по имиджу Белого дома стала американская эвакуация/бегство из Афганистана. Поддерживаемый США режим Ашрафа Гани рухнул под натиском талибов еще до того, как последний военнослужащий Пентагона покинул аэропорт Кабула.

Цепочка событий сложилась таким образом, что сначала от политического наследия Барака Обамы отказался Дональд Трамп, а потом Джо Байден пересмотрел принципы своего предшественника в Овальном кабинете. В итоге США в 2021-ом заработали статус страны, которая хоть и могучая, но договариваться с нею бесполезно, поскольку следующая администрация всегда способна перечеркнуть прошлые договоренности и начать с чистого листа.

Европа тоже сильно просела. Европейский союз и вышедшая из него Великобритания провели уходящий год в качестве самостоятельных игроков, но совместно страдая от энергетического кризиса. «Зеленый переход» для европейцев оказался непосильной ношей. Специалисты в области образования европейский тупик с «зеленой экономикой», из-за которой в 2021 году пострадала обычная хозяйственная жизнь и рядовые граждане, объясняют последствиями развала нормальной системы образования.

На руководящие посты в европейских государствах и общеевропейских структурах массово пришли люди, которые не получили полноценного образования, а значит и необходимого багажа знаний. Такие кадры не обладают достаточными компетенциями для исполнения своих функциональных обязанностей, а старые опытные и подготовленные управленцы уже не могут компенсировать вред от новых назначенцев в силу закона перехода количественных изменений в качественные.

С неожиданного ракурса стали ослабевать позиции НАТО. Наблюдатели давно отмечали разногласия между Вашингтоном и его преданными партнерами в альянсе с одной стороны и осью Берлин – Париж с другой. Однако первыми шаг к усугублению разлома сделали англосаксы, которые сформировали антикитайский и одновременно антироссийский блок Аукус в составе США, Великобритании и Австралии, а потом дополнили его «арктическим Аукус» из Великобритании и Канады. Еще внутри НАТО накалились противоречия между Турцией с одной стороны и связкой Греции и Франции с другой.

В текущем году Россия достроила «Северный поток-2». Техническая возможность поставлять по нему газ есть уже сегодня, но Москва ждет сертификации трубопровода. Если начать поставлять голубое топливо в Германию по СП-2 прямо сейчас, не дожидаясь сертификации, то «Газпрому» по законам ФРГ грозит единовременный штраф до 1 млн. евро. Для проекта, потребовавшего 10 млрд евро инвестиций, сумма просто смешная. Однако здесь для Кремля важны принципы.

Тем временем Россия свела на нет поставки газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал – Европа и сократила через украинскую газотранспортную сеть. Все указывает на то, что из-за экстремально высоких газовых цен 2021 года «Газпром» окупит все затраты на «Северный поток – 2» уже в этом году.

Помимо постройки очередного стратегического газопровода в Германию по дну Балтийского моря, Москва выиграла геополитическую схватку за Беларусь. Минск теперь честно гибридно воюет на стороне России, а президент Александр Лукашенко проявляет незаурядную выдумку в противостоянии на западных рубежах Союзного государства.

Между Кремлем и Западом весь 2021-ый росли ставки по «украинскому вопросу». В какой-то момент первыми сдали нервы в Вашингтоне, и президент Байден пообещал Киеву «адские санкции» против России вместо помощи войсками на поле боя. Все это резко охладило воинственный пыл в/на Украине с одной стороны и вселило уверенность в Москву с другой. В итоге Кремль впервые с момента распада СССР заявил о своей сфере влияния, а от НАТО потребовал отойти на позиции 1997 года.

Осмелевшая Россия – это результат усиления Китая. Еще до того, как Москва и Вашингтон стали во второй раз (то есть в декабре) «качать права» по Незалежной, американцы успели отступить на направлении Поднебесной. Джо Байден в ходе телемоста с Си Цзиньпином фактически признал, что США не готовы к лобовому столкновению с КНР.

Вообще-то на тропу войны с Китаем вышел президент Трамп, но он задал столь мощную инерцию своему сменщику в Белом доме, что тот не нашел способа для мягкого уклонения от боя. Пришлось распутывать и ослаблять накал в ходе персональной встречи на высшем уровне.

Потом Вашингтон попытался набрать очки в геополитической конкуренции с Пекином через дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Поднебесной. В итоге дошло до того, что федеральные чиновники в Китай не поедут, а делегация от штата Юта (там губернатором республиканец Спенсер Кокс) на Олимпиаду отправится.

Литва в этом году разместила у себя представительство Тайваня, после чего КНР занимается планомерным удушением экономики этой страны. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь официально пообещал Вильнюсу место в «мусорной корзине истории», если там не одумаются. Литовские бизнесмены тем временем жалуются, что Евросоюз в противостоянии с Поднебесной им никакой поддержки не оказывает.

Экономические последствия 2021 года еще хуже, чем в 2020-ом. Напечатанные правительствами ведущих государств и союзов триллионы долларов, евро, юаней и йен давят на товарные рынки и разгоняют инфляцию. Если посмотреть на экономическую программу администрации Байдена, то она предполагает новые порции ничем не обеспеченных денег для американской, а значит и для мировой экономики, учитывая ее доллароцентричность.

Разгон инфляции больше всего ударил по бедным слоям населения. Число голодающих и недоедающих в 2021-ом увеличилось еще больше, чем в прошлом году, а тот тоже показал весьма впечатляющие плохие результаты. Плохо приходится многим, но хуже всего людям из нижней части стран в геополитической пищевой цепочке.

Уходящий год показал, что Россия и Китай к схватке за передел мира с экономической стороны вопроса подготовились гораздо лучше, чем Турция. Президент Реджеп Эрдоган, спору нет, геополитическую линию гнет очень активно, но экономические тылы оказались слабыми. Все это выразилось в резком падении турецкой лиры. Фактически президент Эрдоган прибег к чрезвычайным мерам в хозяйственной жизни страны, но каким будет их итог – мы узнаем уже в 2022-ом.

Латинская Америка в 2021 году продемонстрировала рост левых сил и политиков. Люди с социалистическими взглядами в Боливии не только упрочили свою власть, но и примерно наказали правых за переворот в 2019-ом. Учитель Педро Кастильо стал президентом Перу. В Чили победил на президентских выборах Габриэль Борич – этому политику левых взглядов всего 35 лет. США так ничего и не смогли поделать с Венесуэлой, где у власти продолжает оставаться Николас Мадуро.

Что касается не гибридных войн, а самых настоящих, то в 2021-ом больше всего досталось Эфиопии. На конец года федеральные войска и мятежники из провинции Тыграй достигли шаткого равновесия. По идее, им пора приходить к компромиссу, но вряд ли успеют до Нового года.

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