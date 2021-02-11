Казахстан – 100 лет назад. Февраль 1921 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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1 февраля 1921 г.

Началось восстание крестьян и казаков в Белогорской волости Кокчетавского уезда. Одновременно восстали крестьяне Ишимского уезда. Повстанцы вскоре овладели станцией Петухово и прервали железнодорожное и телеграфное сообщение Сибири с Москвой. 10-12 февраля отдельные отряды стали занимать станицы и села вокруг Петропавловска. 13 февраля начался штурм города, завершившийся полным его захватом. Только у железнодорожного вокзала закрепились бойцы коммунистического отряда. 23 февраля был взят Кокчетав, шли бои в Атбасарском и Акмолинском уездах.

Повстанцы попытались придать своим войскам организованный характер. Отряды, осаждавшие гор. Ишим, были сведены в «Ишимскую народную армию» под командованием В. Родина. В районе Петухово действовала «2-я Ишимская народная армия». Части повстанцев вокруг Петропавловска были объединены в Петропавловский боевой район. В Кокчетавском уезде действовала 1-я казачья Сибирская дивизия во главе с А. Кудрявцевым и несколько отдельных полков. Для подавления восстания в Северный Казахстан были переброшены три пехотные и одна кавалерийская бригада, шесть отдельных полков, особые батальоны и бронепоезда. В Омске было сформировано два отряда особого назначения из коммунистов и курсантов Высшей военной школы Сибири. Такие же отряды формировались в Атбасаре, Кокчетаве, Акмолинске, усилившие местные части Красной Армии.

16 февраля части РККА выбили повстанцев из Петропавловска и начали наступление вдоль железной дороги Омск–Челябинск. Несколько дней продолжались ожесточенные бои за станицу Новопавловскую и село Ольшанку, взятые красноармейцами 22 февраля. В начале марта повстанцы были выбиты со станции Петухово, и связь Сибири с Москвой была восстановлена. Части Народной армии и отряды Кудрявцева с боями отступали к югу. 5 марта они оставили Кокчетав, после чего еще две недели в долине Ишима шли тяжелые сражения с отдельными группами повстанцев. Большая часть из них была разгромлена и только небольшой части крестьян и казаков во главе с С. Токаревым удалось уйти в Восточный Казахстан, где они продолжали сопротивление до конца 1921 г. В конце марта боевые действия в Северном Казахстане в основном прекратились. За участие в восстании было арестовано несколько тыс. человек, из них 932 человека преданы суду.

Одновременно, в начале апреля 1921 г. вспыхнул мятеж в Гурьеве, в котором участвовали местная милиция и часть солдат гарнизона. В нескольких станицах были арестованы коммунисты и актив Советов. Мятеж был быстро подавлен, но почти сразу же в крае началось движение под руководством Сафонова, собравшего мобильный отряд в 500 сабель. Появляются и другие повстанческие отряды, нападавшие на поселки, железнодорожные станции, поезда и пароходы, следующие по Волге и Уралу, обозы с хлебом и ссыпные пункты. 1 июня 1921 г. повстанцы с боем взяли пос. Бударино, затем, в течение нескольких дней Шипово, Лбищенск и Джамбейты. Восстание подавлено только с прибытием войск из Омска, Тамбова и Туркестана, в числе которых были 6-й авиаотряд, 81-я бригада 27-й Омской стрелковой дивизии (командир – В.К. Путна), «специальный бронедивизион ВЧК» (командир – Ю.В. Конойко) и др. В июле 1921 г. части РККА атаковали и разгромили в районе Джамбейты «повстанческую армию» Катушкова. К концу августа основные очаги сопротивления повстанцев подавлены.

2 февраля 1921 г.

СНК КАССР постановил: в государственных учреждениях Семипалатинской, Акмолинской, Оренбургско-Тургайской, Уральской, Букеевской губерний и Адаевского уезда, составляющих территорию КАССР, употребляются казахский и русский языки на равных правах… Все центральные и губернские учреждения республики ведут делопроизводство и сносятся между собой на русском языке.

ЦИК КАССР принял постановление «О возврате трудовому казахскому населению свободных участков в Семипалатинской, Акмолинской, бывшей Тургайской и Уральской губерниях».

3 февраля 1921 г.

Президиум Казоблбюро постановил: настаивать на откомандировании П. Петровского из Уральска.

Собрание партактива Семиреченской области, по предложению А. Лепа, открытым голосованием (при двух воздержавшихся) постановило: «В ознаменование исторических для Семиречья начинаний освобождения мусульманской бедноты переименовать гор. Верный в гор. Алма-Ата, по названию местности, в которой находится». 5 февраля вышла газета «Правда» (орган Семиреченского облревкома), где впервые было напечатано новое имя города «Алма-Ата».

Начало февраля 1921 г.

Началось массовое антикоммунистическое восстание в Петропавловском уезде как часть обширного Западно-Сибирского восстания. Петропавловским направлением (фронтом) командовал Морев. Параллельно, с 18 февраля в ст. Ново-Николаевской создан «Главный штаб объединенного Сибирского казачьего войска», подчиненный Родину. Для подавления восстания в уездах созданы чрезвычайные органы власти – «тройки, четверки и пятерки»: Петропавловская (председатель – М.А. Кормичев (9-10 февраля); В. Барлебен (с 10 февраля)), Кокчетавская (Ф.Т. Розенбах, врио. Ф.В. Воронов), Атбасарская (В.В. Бокша), Акмолинская (Слугин). 14-16 февраля в гор. Петропавловск неожиданно вошли около 2 тыс. повстанцев; около 1 тыс. красноармейцев сдались и разбежались, оставшиеся отошли к ж.-д. вокзалу. В городе шли уличные бои. Фактически, вся военная и гражданская власть в уезде с 14 февраля перешла в руки прибывшего в Петропавловск с подкреплением и бронепоездом «командующего Петропавловской группой войск» Н. Корицкого. 17 февраля по приговору «чрезвычайного полевого военного трибунала» в Петропавловске расстреляны «за участие в восстании» епископ Михаил (Красноперов), 33 казака и другие лица. С 22 февраля власть в Петропавловском уезде перешла к уполномоченному Сибревкома по уезду Е.В. Полюдову, Н. Корицкому и председателю уревкома В. Барлебену. Повстанцы сформировали в Петропавловском уезде «Южно-Ишимскую повстанческую армию (дивизию)» и «Народную повстанческую армию (дивизию) Петуховского района» (начальник – Чердынцев). 22 февраля обе «армии» объединились под общим командованием в «штаб 1-й Народной повстанческой армии Петуховского района». Руководство штаба избрано на совещании командиров в составе: Едличко (начальник армии), И. Чердынцев (и.о. начальника штаба), Бандуровский, [один – неизвестен] и кандидаты – Королев, Морозов. Войска повстанцев переформированы в две дивизии (около 6 тыс. чел.), в конце февраля создана также «Казачья дивизия» (начальник – С.Г. Токарев). Общие лозунги: «Долой коммунизм! Да здравствуют Советы!»

В 20-х числах февраля советские войска и «тройка» в панике бежали из Кокчетава: город был без боя занят войсками «Главного штаба повстанцев Кокчетавского района», которыми создан «Кокчетавский временный исполнительный комитет» и «Главный уездный военный совет» (Хорев – председатель; Сергеев, затем Дорохов – секретарь).

1 марта 1921 г. органами местной ЧК раскрыт повстанческий заговор в Акмолинске, прошли аресты среди командного и рядового состава трех стрелковых рот и батальона войск внутренней службы (ВНУС), расквартированных в городе. Одновременно, 1 марта председатель Кокчетавской уездной «тройки» Т.Ф. Розенбах подает доклад Омскому губкому РКП(б): «Нельзя на словах передать весь тот кошмар, который пришлось пережить в Кокчетаве… Поймите, дорогие товарищи, что вокруг меня нет никого, кому можно было бы доверить, знать, что человек, который с тобою рядом, мог бы и рядом умереть. Единственный человек, проявивший мужество за время этих событий – это товарищ Воронов, командующий войсками… когда под первыми выстрелами мы видели из окна штаба, что все в панике понеслись из города; тов. Воронов, измученный вместе со мною бессонными ночами, не выдержал и зарыдал. Нас оставили в городе одних. Всю трусость этой мерзости (Ребров, Иванов, Ганшкевич, Левченко, Гостев, Григорьев) – нельзя передать без чувства противности… Знайте, товарищи, что я противник каких бы то ни было насилий в политической борьбе, всегда отказывался работать в ЧК и трибуналах, дошел до того, что подписываю приговоры о расстрелах, и у меня рука не дрожит… По всем признакам, повстанцы стараются разжечь восстание среди казахов. Почва для этого благоприятна… какое значение я придавал в докладах губисполкому невыдаче казахам мануфактуры и хлеба. Теперь это сказывается – казахи уже убивают в аулах отдельных красноармейцев… Самыми популярными лозунгами контрреволюционных агитаторов являются: 1) отбирание семенного хлеба, 2) довольно разверсток, 3) долой коммунистов. Повстанцы берут нас шапками и нагоняемой паникой… По отношению казачьих станиц я проведу следующую политику. После самого беспощадного подавления восстания я в станицы переселю крестьян или переселенцев из России. Казачество кокчетавское надо раз и навсегда ликвидировать, иначе здесь спокойно не будет».

До начала апреля 1921 г повстанцы оказывали упорное сопротивление превосходящим силам РККА в Петропавловском, Кокчетавском, Атбасарском уездах Акмолинской губернии.

В 10-х числах марта в районе с. Михайловка Петропавловского уезда совместное совещание командного состава «штаба Народной армии Михайловского района» и «1-й Сибирской казачьей дивизии» выразило недоверие главному штабу Сибирской народной армии и лично Кудрявцеву, «которые, выставляя самозвано чины полковников и другие без согласия на то воли народа», тайным голосованием избрало: начальником главного штаба Южной Сибирской народной армии – Зубкова, помощником – Шевченко, начальником дивизии – Токарева. 12 марта председатель Сибревкома И.Н. Смирнов отправил телеграмму в адрес председателя СНК РСФСР В.И. Ленина: «В одном Петропавловском уезде убито при подавлении [восстания] 15 тысяч человек». 12 апреля отступающие кокчетавские повстанцы во главе с есаулом Токаревым неожиданным ударом заняли Каркаралинск, в котором убили 83 советских служащих. Большая часть сотрудников уездного военкомата, отдела юстиции и почтово-телеграфной конторы перешли на сторону повстанцев. 14 апреля повстанцы оставили город и ушли в направлении Сергиополя, опрокинули заставы 13-й кавдивизии и прорвались в районе Чугучака в Китай. Свой отряд в 3 тыс. бойцов Токарев в Китае переформировал в дивизию, подчинив ее белому генералу Бакичу, сохранив красные знамена, к которым в левом верхнем углу был добавлен трехцветный российский флажок. Их отряды заняли штурмом китайскую крепость Шара-Сумэ – административный центр Алтайского округа Синьцзяна. Вскоре, с одобрения китайского правительства, на китайскую территорию вошел экспедиционный отряд Семипалатинской группы войск Базилевича, войска Бакича – Токарева были выбиты в Западную Монголию, где они оба пленены и выданы советским властям и после суда в Красноярске расстреляны.

Между 3 и 6 февраля 1921 г.

Президиум Казоблбюро утвердил коллегию Наркомата просвещения в составе: Ж. Аймаутов, А. Кенжин, Миркевич.

6 февраля 1921 г.

В гор. Суйдун (Синьцзян) при попытке похищения сотрудниками Семиреченской облЧК М. Ходжамьяровым и К. Чанышевым в своей резиденции смертельно ранен в живот атаман Оренбургского казачьего войска Дутов, который умер на следующий день, 7 февраля. Спустя несколько суток после похорон могила была разрыта агентами ЧК, тело обезглавлено, а голова вывезена в РСФСР в качестве доказательства факта убийства].

10 февраля 1921 г.

Пленум Казпартбюро утвердил С. Садвокасова и А. Анохина членами Казбюро.

Л. Атаянц и Ламский отозваны из Букеевской орды в Оренбург «ввиду того, что с их возвращением начались склоки в местных организациях».

Проголосовано исключение В. Кирова из членов Казбюро, с передачей дела «на рассмотрение ЦК РКП(б)». Ашмарин исключен из КазЦИК «ввиду обвинения его Орским политбюро».

18–19 февраля 1921 г.

Началось массовое антисоветское восстание казаков и крестьян в Кокчетавском уезде. Для подавления создана, как высший орган власти, «уездная революционная тройка» (председатель – Т.Ф. Розенбах). 20 февраля в результате паники части РККА и представители соввласти бежали из гор. Кокчетава. 23 февраля город без боя заняли повстанцы. 25 февраля в Кокчетаве создан повстанческий уездный «Главный военный совет» (командующий – Хорев, начальники штаба – Карпов, затем Романов). Командующим добровольческими партизанскими отрядами уезда стал И. Карцев. Вскоре создан уездный «временный исполком», проведены выборы в «Народный совет». 5 марта Кокчетав занят частями РККА. К концу марта восстание в уезде было подавлено. За сдачу Кокчетава (попало в плен около 1 тыс. красноармейцев) уволен из ЧК и исключен из партии начальник уездной ЧК Широков.

21 февраля 1921 г.

Пленум Казпартбюро на время отъезда М. Мурзагалиева на Х съезд РКП(б) утвердил секретарем облбюро А. Анохина. С. Арганчеев назначен временным заместителем (и.о.) начальника Главполитпросвета. На Г. Букейханова временно возложены обязанности зам. (и.о.) председателя КазЦИК. Президиум облбюро на время отъезда группы товарищей в Москву составлен из В. Радус-Зеньковича, А. Анохина и С. Арганчеева.

Ввиду болезни А. Алибеков временно освобожден от должности наркома юстиции; временно исполняющим обязанности утвержден С. Арганчеев.

Вместо С. Садвокасова временно редактором казахской газеты утвержден Ж. Аймаутов.

23 февраля 1921 г.

Пленум Казпартбюро утвердил А. Кенжина председателем коллегии Главполитпросвета.

Постановлением СНК отдел по профтехобразованию Наркомпроса преобразован в Главный комитет профессионально-технического образования КАССР.

24 февраля 1921 г.

Президиум Казоблбюро утвердил М. Саматова членом областного реввоентрибунала.

Логинов откомандирован из Казмилиции в Главмилицию РСФСР.

Утверждена коллегия Наркомата юстиции: Ш. Бекмухамедов, С. Арганчеев.

27 февраля 1921 г.

Павлодарский уезд Омской губернии передан в состав Семипалатинской губернии.

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