Казахстан – 100 лет назад. Май 1921 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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1 мая 1921 г.

М. Бейсенев принял должность зав. ОРГО Акмолинского губкома партии.

3 мая 1921 г.

Пленум Казпартбюро назначил секретарем Казпартбюро М. Мурзагалиева. Членами президиума утверждены В. Радус-Зенькович, М. Мурзагалиев, А. Анохин.

А. Алибеков назначен представителем КАССР в коллегию Наркомата национальностей РСФСР.

Постановили: не возражать против отзыва Покровского с должности председателя Казпромбюро ВСНХ. Вместо него утвержден Щербаков, членами коллегии – Никифоров, Подольский.

5 мая 1921 г.

Президиум Казоблбюро утвердил М. Саматова представителем Казобкома партии в обкоме комсомола.

Шаповалов назначен в бюро жалоб Наркомата РКИ.

7 мая 1921 г.

Пленум Казпартбюро, ввиду болезни (цинга), разрешил А. Байтурсынову 2-месячный отпуск. Временно и.о. наркома просвещения утвержден Ж. Аймаутов.

К исполнению обязанностей главного редактора областной газеты «Джетысуйская правда», сдав должность председателя облсуда, приступил Г.И. Трофимов.

8 мая 1921 г.

Президиум Казоблбюро подтвердил назначение Стеклова зам. наркома юстиции.

Представитель Наркомата просвещения КАССР в Москве Андреев утвержден членом коллегии представительства КАССР при Наркомате национальностей РСФСР.

О. Кодак утвержден зам. наркома РКИ.

Виноградов введен в состав коллегии Наркомата земледелия.

Казоблбюро согласилось с отказом Гурвича принять должность зам. наркома труда. Временно зам. наркома труда, до приезда Миронова, утвержден Пугачевский.

12 мая 1921 г.

Пленум Казпартбюро ввиду болезни Айтиева разрешил ему 2-месячный отпуск. Зам. военкома утвержден Занузданов (до приезда Фунтикова).

Джаманмурунов, Койрабаев и Беркимбаев отозваны из Иргиза в распоряжение Казпартбюро.

Подтверждено назначение Щербакова членом президиума Казпромбюро ВСНХ.

Щелков утвержден членом коллегии Наркомата земледелия.

На время отъезда Радус-Зеньковича в Москву зам. председателя СНК утвержден М. Мурзагалиев.

13 мая 1921 г.

В должность зав. орготделом и одновременно агитпропотделом Семиреченского обкома РКП(б) вступил И.Г. Липатов [в августе – ноябре 1921 г. он совмещал их с должностью ответ. секретаря Алма-Атинского угоркома РКП(б)].

16 мая 1921 г.

Пленум Казпартбюро на время отъезда В. Радус-Зеньковича ввел в президиум облбюро М. Саматова.

Решено оставить Ерзунова и Гимранова для работ в аппарате Казоблпартбюро.

П. Кусмарцев назначен зав. организационно-осведомительным подотделом Казоблпартбюро.

17 мая 1921 г.

Заключен «Договор командования Туркфронта с властями Синьцзяна о вводе Красной Армии на китайскую территорию для совместной ликвидации белых армий Бакича и Новикова». Однако генерал-лейтенанту А.Н. Бакичу удалось избежать полного разгрома. Потеряв в боях около 1000 убитыми и 1500 пленными, бросив обозы, раненых и семьи офицеров и казаков, белогвардейцы, вырвавшись из окружения в количестве 5000 солдат и офицеров, ушли в Алтайский округ. Не встречая противодействия со стороны китайских войск 2 июля войска Бакича практически без боя захватили крепость Шара-Сумэ, где 25 июля провели «съезд представителей коренного населения Алтайского округа», на котором озвучили идею создания местной, прежде всего казахской «автономии». 12 сентября в гор. Чугучаке «особоуполномоченный РВС войск Сибири по заключению соглашения» Погодин подписал новое соглашение с китайскими властями «О вводе красных войск РСФСР в пределы Китайской Республики для ликвидации отрядов белых, находящихся в Алтайском округе». Окончательно отряд Бакича разгромлен в октябре 1921 г. после пленения его жены, выдавшей планы мужа, тувинскими красными партизанами отряда С.К. Кочетова в бою у дер. Атамановка в Урянхайском крае. [Бакич был пленен, вывезен на территорию СССР и по приговору открытого суда в мае 1922 г. расстрелян в гор. Новосибирске].

19 мая 1921 г.

Президиум Казоблбюро утвердил К. Сарымулдаева членом коллегии НКВД.

Подтверждено назначение Гимранова зав. учетно-распределительным отделом Казобкома.

На совместном заседании президиума Букеевского губкома и бюро партфракции VI съезда советов Букеевской губернии на пост председателя губисполкома были выдвинуты кандидатуры М. Чумбалова, Д. Темиралиева, Г. Нугманова. После дискуссии П. Струппе выдвинул на этот пост Ш. Бекмухамедова, который и был избран большинством голосов.

24 мая 1921 г.

Президиум Казоблбюро назначил прибывшего из ЦК ВКП(б) И.К. Глухова зав. агитационно-пропагандистским отделом Казобкома.

Маркевич утвержден деканом Казахского рабфака.

26 мая 1921 г.

Иргизский уезд Оренбургско-Тургайской губернии преобразован в Иргизский район Актюбинской губернии. Тургайский уезд Оренбургско-Тургайской губернии передан в состав Кустанайской губернии.

29 мая 1921 г.

П.С. Мамыкин приступил к обязанностям ответ. секретаря Кустанайского губкома партии.

Май 1921 г.

Бюро Актюбинского губкома избрало Ф. Кузнецова ответ. секретарем (вместо Дунаева).

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