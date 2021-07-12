Казахстан – 100 лет назад. Июль 1921 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9. Часть 10. Часть 11. Часть 12. Часть 13. Часть 14. Часть 15. Часть 16. Часть 17. Часть 18. Часть 19. Часть 20. Часть 21. Часть 22. Часть 23. Часть 24. Часть 25. Часть 26. Часть 27. Часть 28. Часть 29. Часть 30. Часть 31. Часть 32. Часть 33. Часть 34.

4 июля 1921 г.

Президиум Казобкома назначил Т. Джаманмурунова зам. наркома земледелия, переведя Кузнецова из зам. наркома в члены коллегии Наркомата земледелия.

Председатель Оренбургского губтрибунала Петров и его заместитель Шпигель откомандированы в распоряжение Верховного трибунала КАССР.

Паевский направлен на советскую работу в Кустанай.

Семипалатинский губревком назначил М.О. Ауэзова «чрезвычайным уполномоченным для инструктирования и налаживания работы» в Каркаралинском уезде.

8 июля 1921 г.

Президиум Казобкома постановил прикомандированного из Туркестана Ш. Дивеева назначить членом коллегии Наркомата земледелия.

М.Л. Фабрикант отозван с должности зав. отделом труда Семипалатинского губисполкома в распоряжение Казобкома партии.

С. Садвокасов отозван с должности председателя Семипалатинского губревкома. На этот пост утвержден И. Мустамбаев. его заместителем – Левитин.

Льняной переведен с должности члена коллегии Наркомата земледелия на должность зам. уполномоченного Наркомата почт и телеграфа по Казахстану.

Бессарабов утвержден «начальником штаба отрядов особого назначения Республики».

Пленум Казобкома рассмотрел вопрос [об инциденте на областной конференции РКСМ]: А. Джангильдин демонстративно отказался выступить с приветственным словом от ЦИК и СНК КАССР после М. Костеловской выступавшей от обкома, и покинул зал. В защиту Джангильдина на пленуме выступил Мендешев: «Нужно осудить действия Костеловской, которая склонна вмешиваться в текущие мелкие дела советских учреждений. [Она] приветствовала молодежь от лица ЦИК и СНК, не имея на то полномочий».

12 июля 1921 г.

Президиум Казобкома вместо С. Арганчеева, назначенного председателем Ревтрибунала, утвердил наркомом социального обеспечения Джангильдина.

Яковлев переброшен из Кустаная в Актюбинскую губернию.

Гимранов откомандирован из зав. учетно-распределительным подотделом Казобкома в распоряжение Оренбургского губкома партии.

14 июля 1921 г.

Президиум Казобкома назначил И. Шлейфера зав. агитационно-пропагандистским отделом – зам. начальника Главполитпросвета Наркомата просвещения.

Самсонов направлен в распоряжение Семипалатинского губкома партии.

18 июля 1921 г.

Президиум Казобкома утвердил П. Струппе зам. наркома внутренних дел.

20 июля 1921 г.

Зампред Сибревкома Чуцкаев направляет телеграмму председателю КазЦИК Мендешеву: «В изданное ВЦИК постановление об определении границ между Сибирью и Казреспубликой вкралась ошибка. Постановление о включении волостей Змеиногорского уезда Угловской‚ Локтевской, Алексеевской и Лаптевской, как отходящих к Казреспублике, тогда как по намеченной нами и утвержденной ВЦИК границей они должны находиться в пределах Алтайской губернии. Возбуждая вопрос об исправлении ошибки, прошу Вашего распоряжения Семипалатинску о приостановке приема этих волостей от Алтгубисполкома, которому одновременно с этим даю распоряжение о приостановке сдачи». [21 ноября 1921 г. президиум ВЦИК постановил оставить перечисленные волости в составе Алтая].

21 июня 1921 г.

Пленум Казобкома постановил И. Шлейферу временно приступить к выполнению обязанностей зав. агитпропотделом обкома.

Президиум Казобкома откомандировал бывшего зав. канцелярией Казобкома Стрелкова в распоряжение Наркомата юстиции.

Черняевский уезд Сыр-Дарьинской области ТАССР переименован в Чимкентский, гор. Черняев – в Чимкент [Утверждено ЦИК ТАССР 7 июня 1922 г.].

26 июля 1921 г.

Президиум Казобкома утвердил Фабриканта членом коллегии Наркомата труда КАССР.

Наронович назначен главным редактором газеты «Советская степь».

В. Барлебен утвержден зав. общим отделом Казобкома партии.

Локтев утвержден врид. зав. агитационно-пропагандистским отделом Казобкома.

27 июля 1921 г.

Президиум Букеевского губкома назначил П. Варламова секретарем губкома (вместо уехавшего Л. Атаянца).

28 июля 1921 г.

Президиум Казобкома утвердил постановление областной контрольной комиссии по делу о появлении нетрезвыми в общественном месте Шаповалова – секретаря КазЦИК и В. Харлова – наркома земледелия. Решили: [объявить] строгое общественное порицание с отметкой в партбилете и предупреждением, при повторении проступка они будут исключены из партии; [обоих] снять с ответственной работы на 1 год и направить для работы по специальности в другие районы.

Вместо Дорофеева уполномоченным Наркомата почты и телеграфа РСФСР по Казахстану утвержден зам уполномоченного Льняной.

Мацкевич отозван с должности председателя Адаевского уездного профсоюзного бюро.

Утверждена коллегия Главполитпросвета Наркомата просвещения в составе: А. Кенжин (председатель)‚ Вигалок (зам. председателя), Холковский (зав. отделом агитации).

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.