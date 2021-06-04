Казахстан – 100 лет назад. Июнь 1921 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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2 июня 1921 г.

Президиум Казоблбюро назначил Пономаренко вторым зам. наркома продовольствия. Бывший зам. наркома продовольствия Миронов-Заславский откомандирован в распоряжение ЦК РКП(б).

Прибывший из ЦК РКП(б) Локтев утвержден зав. подотделом пропаганды агитпропотдела Казобкома.

Наронович назначен редактором всех изданий Казобкома партии.

Бухтарминский район Алтайской губернии включен в состав Семипалатинской губернии.

7 июня 1921 г.

Пленум Казпартбюро подтвердил, что Пономаренко является зам. наркома продовольствия. Шлейфер назначен членом коллегии Наркомата продовольствия.

Решено запросить Наркомпрод РСФСР, «в каком смысле надо понимать» назначение Пономаренко уполномоченным Наркомпрода РСФСР.

9 июня 1921 г.

Пленум Казпартбюро постановил: при первой возможности снять Т. Альниязова с должности председателя Адаевского уревкома. В состав уревкома временно включен Новотный.

11 июня 1921 г.

Пленум Казпартбюро назначил И. Шлейфера зам. наркома продовольствия.

11–17 июня 1921 г.

Первая всеказахская конференция РКП(б) избрала Казахский обком РКП(б) в составе: Мендешев (за него проголосовало 128 делегатов), Коростелев (128), Мурзагалиев (125), С.К. Саблин (93), Костеловская (83), Авдеев (77), Струппе (71), Радус-Зенькович (69), Асылбеков (67), Петров (67), Джангильдин (66). Кандидатами в члены обкома избраны Егоров (44), Арганчеев (36) и Журевский (35).

«Совещание военных делегатов» конференции решило возобновить деятельность казахстанских ЧОН. [Фактически первые территориальные ЧОНы возникли в 1920 г. (командующий – М.М. Краснощеков). К концу 1921 г. в КазЧОНе было 17 тыс. бойцов].

13 июня 1921 г.

ВЦИК своим постановлением окончательно закрепил передачу Бухтарминского уезда в состав Семипалатинской губернии КАССР.

ВЦИК РСФСР утвердил В.-Ш.Э. Таначева полномочным представителем КАССР при Наркомате национальностей РСФСР [с октября 1922 г. – зам. полпреда].

14 июня 1921 г.

ЦИК ТАССР принял декрет о воспрещении калыма и многоженства.

19–21 июня 1921 г.

Пленум Казобкома избрал секретарями обкома М. Мурзагалиева и М. Костеловскую. Членами президиума также были избраны С. Мендешев, А. Авдеев, Г. Коростелев, кандидатами в члены президиума – П. Струппе и В. Радус-Зенькович.

Пленум постановил: образовать Актюбинскую губернию, включив в ее состав Иргизский уезд; Тургайский уезд – включить в состав Кустанайской губернии.

20 июня 1921 г.

В Актюбинске открылся учредительный I губернский съезд советов, на котором образована Актюбинская губерния и сформированы губернские органы управления (М. Байменчин – зав. отделом управления губисполкома).

Президиум Казобкома утвердил состав коллегии Промышленного бюро ВСНХ РСФСР по Казахстану: Н. Попов (председатель), С. Акаев (зам. председателя), Щербаков (член).

21 июня 1921 г.

Президиум Казобкома утвердил ММ. Краснощекова «командующим всеми комсилами Республики».

С. Ерас передан в распоряжение Военного совета отрядов особого назначения КАССР.

С. Саблин назначен зав. организационно-инструкторским отделом Казобкома.

А. Марьин назначен зав. агитационно-пропагандистским отделом Казобкома. Его предшественник Глухов откомандирован на партработу в Кустанайский губком партии [и вскоре избран ответ. секретарем Кустанайского губкома партии].

Бюро Оренбургского губкома освободило Коростелева от обязанностей секретаря губкома и возложило секретарство на С. Терехова.

22 июня 1921 г.

Президиум Казобкома постановил оставить А. Уразбаеву и С. Есову инструкторами женского отдела Казобкома партии.

Баландин освобожден от должности наркома рабоче-крестьянской инспекции. Наркомом РКИ утвержден Сергеев.

Самсонов откомандирован в распоряжение Казобкома. Т. Жургенев отозван из Иргиза в распоряжение Казобкома.

Филатов откомандирован в [распоряжение] Петроградского совета народного хозяйства. Аронсон направлен в распоряжение КазЦентросоюза.

25 июня 1921 г.

Президиум Казобкома постановил отозвать А. Сея с должности зав. оргинструкторским отделом Оренбургского губкома в распоряжение Казобкома.

Утегенов направлен уполномоченным по работе среди казахов на Берчугурские угольные копи.

И. Кисилев отозван из Иргиза в распоряжение Крайвоенкомата.

28 июня 1921 г.

Президиум Казобкома назначил Нароновича главным редактором краевой газеты «Степная правда».

Баландин [бывший нарком РКИ] утвержден комиссаром Берчугурских угольных копей и одновременно комиссаром строительства железнодорожной ветки на Берчугур. Кардаш откомандирован в распоряжение ЦК РКСМ.

Гурвич утвержден начальником курсов при Наркомате юстиции КАССР.

С. Арганчеев назначен председателем Верховного трибунала.

Отклонена просьба Мельникова об освобождении его от должности зам. наркома РКИ.

Президиум ЦИК ввиду выбытия Акулова и отъезда в командировку Сейфуллина, Садвакасова и Досова ввел в свой состав Струппе и Г. Коростелева.

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