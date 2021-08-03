Казахстан – 100 лет назад. Август 1921 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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1 августа 1921 г.

Приступил к исполнению своих обязанностей новый состав Кустанайского губисполкома: Чернобаев (председатель), Паевский (товарищ председателя), Нулк[овский]‚ Рудовский (секретарь), Тулепов (зам. секретаря).

3 августа 1921 г.

Президиум Казобкома назначил Дунаева зав. коммунальным отделом НКВД. Соломоденко утвержден зав. коммунальным отделом Оренбургского губисполкома.

Харлов по его просьбе откомандирован в Москву по прибытии зам. наркома земледелия Т. Джаманмурунова.

Организована областная комиссия по проверке и очистке партии: Г. Коростелев, С. Арганчеев, Н. Мутнов, Г. Данилов, Кирбицкий (члены), П. Струппе и Макаров (кандидаты в члены).

5 августа 1921 г.

Президиум Казобкома перевел Кочеткова из зам. начальника Главмилиции в начальники Семипалатинской губмилиции (вместо Дьяконова, откомандированного в распоряжение Казобкома).

Распределены обязанности секретарей Казобкома партии: М. Мурзагалиев – агитация, пропаганда, женотдел, информация; М. Костеловская – «все остальное».

Решено, согласно решению ЦК РКП(б) от 7 июля, откомандировать из КАССР А. Анохина, А. Марьина, С. Котляр просить оставить И. Шлейфера.

9 августа 1921 г.

Президиум Казобкома откомандировал Петрова в распоряжение ЦК РКП(б).

Прибывшего из ЦК РКП(б) бывшего ответ. секретаря Акмолинского губкома партии Иванова решено назначить зав. агитационным подотделом агитпропотдела Казобкома.

В соответствии с решением ЦК РКП(б) от 29 июля решено: отпустить И. Шлейфера, дав ему 2-месячный отпуск на лечение и просить оставить в Казахстане.

Рассмотрено «дело С. Садвокасова»: он обвинен представителями Семипалатинского губкома (Фофанов) в националистической политике, выразившейся в оправдании всех действий казахов и обвинении русских работников совучреждений. Ходатайствуют об исключении его из партии и предании суду за должностные преступления. Констатировано, что Садвокасов [действительно] распустил губисполком и уездный исполком [в Семипалатинске]. Решено: вопрос отложить.

Заслушано сообщение представителя полпредства ОГПУ о том, что на территорию КАССР отступил отряд особого назначения Габзелилова, [который] выбит из Башкирии регулярными отрядами Башкирской АССР. Отряд [на территории КАССР] интернирован под гарантии неприкосновенности членам отряда.

13 августа 1921 г.

На заседании президиума Казобкома секретарь Казобкома М. Мурзагалиев публично выступил против секретаря Костеловской: Костеловская «стараясь замять вопрос о выделении Уральска… лишний раз доказала отсутствие коллегиальности в работе. [у Костеловской есть] тенденция все делать от своего имени за спиной президиума».

16 августа 1921 г.

Президиум Казобкома отозвал ответ. секретаря Уральского губкома партии Карасева в распоряжение Казобкома в связи с письмом губкома о выходе из КАССР.

19 августа 1921 г.

Президиум Казобкома утвердил коллегию НКВД в составе: М. Мурзагалиев, П. Струппе, К. Сарымулдаев, М. Демме, Я. Лобанов, Найманбаев, И.К. Данилевский.

23 августа 1921 г.

Президиум Казобкома утвердил М. Фабриканта врид. наркома труда на время отъезда Заромского.

Утверждена коллегия Казахского профсоюзного бюро: Н. Паниев, Фабрикант, Быховский.

Отменено назначение Дунаева зав. коммунальным отделом НКВД.

И. Кисилев освобожден от должности зам. наркома внутренних дел.

Воротков [командующий войск ВЧК по Казахстану] утвержден членом коллегии краевой ЧК.

А. Сергазиев переведен из членов Оренбургского губисполкома в члены коллегии краевой ЧК.

СТО КАССР постановило: вменить в обязанность Промбюро рассмотреть предприятия и распределить их на группы: а) остающиеся в руках государства, б) сдаваемые в аренду, в) подлежащие ликвидации. Решено делегировать представителя СТО «за границу и информировать Запад об естественных богатствах КАССР в целях получения концессионеров».

25 августа 1921 г.

Президиум Казобкома назначил Ш. Дивеева врид. наркома земледелия, Саблина – зам. наркома земледелия.

Н. Нурмаков и М. Ауэзов отозваны из Семипалатинска в распоряжение Казобкома.

Согласно просьбе Казобкома вместо Сорокина, как не соответствующего назначению, на должность командира 94 бригады прибыл Краснощеков.

Вигалок назначен зав. инструкторским подотделом оргинструкторского отдела Казобкома, переводом из Главполитпросвета.

27 августа 1921 г.

Пленум Казобкома отклонил протест Мендешева против откомандирования И. Киселева в Уральск на ответственную советскую работу (постановление президиума от 25 августа).

Пленум постановил переизбрать секретарями обкома Г. Коростелева и С. Мендешева, откомандировав М. Костеловскую в распоряжение ЦК РКП(б). Вопрос о кандидатуре на пост председателя ЦИК решено отложить до Съезда Советов.

Президиум Казобкома утвердил Дунаева членом редколлегии «Степной правды».

Секретарь Казпрофбюро Иоффе откомандирован на учебу в рабфак.

Член правления КазЦентросоюза Аронсон откомандирован по решению ЦК ВКП(б) от 17 августа в его распоряжение.

30 августа 1921 г.

Президиум Казобкома утвердил С. Генералова зам. председателя Верховного трибунала – членом коллегии Наркомата юстиции, Шпигель – председателем судебной коллегии Верховного трибунала, Орлова – членом судебной коллегии Верховного трибунала, Голубцова – председателем кассационной коллегии Верховного трибунала.

Сергазиев намечен в члены коллегии краевой ЧК.

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